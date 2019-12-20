Ersun Yanal'ın planı hazır! İşte Fenerbahçe'nin derbi 11'i

Fenerbahçe'de derbi stratejisi dev maça 2 gün kala iyiden iyiye şekilleniyor. SABAH Spor dün Max Kruse'nin 11 oynamayacağını duyuran ilk medya kuruluşu olmuştu. Peki sarılacivertliler pazar günü sahaya nasıl çıkacak? İşte son dakika sakatlığı yaşanmazsa Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Beşiktaş karşısında sahaya süreceği 11...

STOPERDE ZANKA-SERDAR OLACAK

Kaleyi Altay koruyacak. Savunma dörtlüsünde Sadık'ın sakatlığı nedeniyle mecburen Zanka değişikliği yapılacak. Sağ bekte Isla, sol bekte Dirar, stoperde Zanka- Serdar ikilisi olacak. Orta alanda Gustavo, Emre ve Ozan Tufan üçlüsü yer alacak. Orta alanın sağında Deniz, solunda Tolga Ciğerci, en uçta ise Vedat oynayacak.

KULÜBEDEKİ GÜÇ FERDİ-TOLGAY

Yanal, Max Kruse gibi Emre'nin de formsuz olduğunu düşünüyor. Kaptanı da dinlendirme ihtimali gündeme geldi. Ancak derbi maçta böylesine iki köklü değişiklik fazla geleceğinden Emre'nin oynamasına karar verildi. Fenerbahçe'de kulübeden sahaya girebilecek ilk iki isim Ferdi ve Tolgay Arslan olacak.

RODRİGUES DERBİDE YOK

PFDK, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Garry Rodrigues'e 2 maç ceza verdi. Buna göre ilk cezasını kupada oynanan İstanbulspor maçında çeken Yeşil Burun Adalı oyuncu, Beşiktaş karşısında da forma giyemeyecek.

'HAKEMİ UNUTUN, MAÇA ODAKLANIN'

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularını uyardı. Tecrübeli hoca, maçın hakeminin asla hedeflerinde olmamasını isteyip, "İşimiz futbol oynamak. Bunu iyi yaptığımız sürece sahada güçlü olan taraf oluruz. Hakemi unutun, tahriklere kapılmayın, sadece ve sadece futbolunuzu oynayın" diye konuştu.