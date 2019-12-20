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Erzurumspor'dan 'a "üşüyen bebek" göndermesi

, son 16 turunda ile eşleşti. Kura çekimi sonrası Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un sosyal medya hesabından, Erzurum'un soğuk havasına atıfta bulunularak Beşiktaş'a bir gönderme yapıldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:46
Erzurumspor'dan Beşiktaş'a üşüyen bebek göndermesi

TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Beşiktaş eşleşmesinden sonra kulübün sosyal medya hesaplarından kentin soğuk havasına atıfta bulunarak "üşüyen bebek" paylaşımı yaptı.

Mavi-beyazlı ekibin sosyal medya hesaplarından "Rakibimiz Beşiktaş" etiketiyle yapılan paylaşımda, banyo yaptırıldıktan sonra kafasında bornozu olmasına rağmen titreyen bir bebeğin görüntüsü yer alıyor.

Erzurumspor Beşiktaş ile eşleşti, yaptığı esprili paylaşıma beğeni yağdı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Beşiktaş'ı en iyi şekilde ağırlayacaklarını ifade eden Dal, şunları kaydetti:

"Şehrimizin soğuğuna atıfta bulunuyoruz. Bu güzel video kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Erzurum'da ocak ayının ikinci haftasında havanın nasıl olduğu malum. Erzurum, kayak ve kış sporları ile Türkiye'nin önemli kış turizmi şehirlerinden. Bizim de aralık, ocak ve şubat aylarında sıcaklık değerlerimiz ülke iklimine göre biraz ortalamanın altında. Dolayısıyla kulübümüzün sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a böyle bir ufak mesajı oldu."

Dal, soğuk kentin sıcak insanları olarak rakiplerini en iyi şekilde ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.

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Erzurumspor'dan Beşiktaş'a "üşüyen bebek" göndermesi
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