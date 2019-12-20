Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Feghouli kararı

Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da, Sofiane Feghouli'yle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda adı satılacak oyuncular listesinde yer alan Feghouli için Teknik Direktör Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'daki son dakika haberi...
Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:30Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:55
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Galatasaray'da sular duruldu. Bu sezon ilk kez 4 gol atan sarı kırmızılı takımda Tuzlaspor mücadelesinde öne çıkan isim Sofiane Feghouli oldu.