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'da 'den flaş Feghouli kararı

Ara transfer dönemi yaklaşırken 'da, 'yle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda adı satılacak oyuncular listesinde yer alan Feghouli için Teknik Direktör 'den flaş bir karar geldi. İşte Galatasaray'daki son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 16:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 16:55
Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Feghouli kararı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen Galatasaray'da sular duruldu. Bu sezon ilk kez 4 gol atan sarı kırmızılı takımda Tuzlaspor mücadelesinde öne çıkan isim Sofiane Feghouli oldu.

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Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş Feghouli kararı
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