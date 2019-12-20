Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

Süper Lig 16. Hafta16. hafta rövanş karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig 16. Hafta Tur rövanş maçı Tuzlaspor Galatasaray karşılaşmasına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;