Kupada Beşiktaş ile eşleşen Erzurumspor'dan ilk yorum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşmeleriyle ilgili olarak, "Kupada takımımızı çok fazla zorlamadan devam edebildiğimiz kadar edeceğiz." dedi.

Hüseyin Üneş, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen son 16 turu kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kupaya 3. turda dahil olduklarını hatırlatan Üneş, "Biz 3. turda Edirnespor, 4. turda Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve 5. turda da Bursaspor'u geçtik. Bu turda da Beşiktaş ile eşleştik. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir maçlar olacak. Asıl hedefimiz TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayıp, Süper Lig'e geri dönmek. Öncelliğimiz kesinlikle lig. Kupada da takımımızı çok fazla yormadan, zorlamadan devam edebildiğimiz kadar edeceğiz. Bütün takımlara hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.