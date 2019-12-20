Muslera’ya sevk yok

BUGÜN NELER OLDU

TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası'nda Tuzla-Galatasaray maçından sonra çıkan olaylarla ilgili kararını verdi. Buna göre sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz ile kulüp görevlisi Ömer Kılıçnedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç,açıklamaları, futbolcular Gökhan Çıraaçıklamaları veBayram Olgun da 'nedeniyle disipline verildi. Tuzla yöneticisi Muhammed Ali Kınaçok da PFDK'lık oldu.G.SARAY'A imza attığı gün misafirleri ve ailesi için loca kiralayan Radamel Falcao'nun ardından kaptan Selçuk İnan da loca kiraladı. Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan ve yıllık 4 milyon lira kazanan Selçuk İnan, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte suit loca kiraladı.