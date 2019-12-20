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Muslera’ya sevk yok

TFF Hukuk Müşavirliği olaylarda fail olanları PFDK’ya gönderirken, Uruguaylı kaleci listede yer almadı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Muslera’ya sevk yok
TFF Hukuk Müşavirliği, Türkiye Kupası'nda Tuzla-Galatasaray maçından sonra çıkan olaylarla ilgili kararını verdi. Buna göre sarı-kırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz ile kulüp görevlisi Ömer Kılıç 'saldırı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, 'sportmenliğe aykırı' açıklamaları, futbolcular Gökhan Çıra 'sportmenliğe aykırı' açıklamaları ve 'hakareti', Bayram Olgun da 'saldırı' nedeniyle disipline verildi. Tuzla yöneticisi Muhammed Ali Kınaçok da PFDK'lık oldu. Kaleci Muslera ve Fatih Terim'e ise herhangi bir sevk çıkmadı.

KAPTAN DA LOCA ALDI
G.SARAY'A imza attığı gün misafirleri ve ailesi için loca kiralayan Radamel Falcao'nun ardından kaptan Selçuk İnan da loca kiraladı. Bu sezon sonunda kontratı bitecek olan ve yıllık 4 milyon lira kazanan Selçuk İnan, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte suit loca kiraladı.
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Muslera’ya sevk yok
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