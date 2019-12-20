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'da 4 isim kadroda yok

Süper Lig’in 16. haftasında ile mücadele olacak DG ’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakat ve cezalı olan 4 futbolcu yer almadı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 15:17
Sivasspor'da 4 isim kadroda yok

Sarı kart cezalısı olan Emre Kılınç ve Fatih Aksoy kafilede yer almazken, sakatlıkları devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira da kadroya dahil edilmedi.

Sivasspor'un Gençlerbirliği kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Furkan Sağman, Marcelo Goiano, Uğur Çiftçi, Paul Paap, Ziya Erdal, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Fernando Andrade, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Mert Hakan Yandaş, Volkan Eğri, Arouna Kone, Mustapha Yatabare.

22 Aralık Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği - DG Sivasspor mücadelesi saat 14.00'da başlayacak.

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Sivasspor'da 4 isim kadroda yok
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