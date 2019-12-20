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Son dakika! 'in yeni teknik direktörü

son olarak ’de Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapan eski oyuncusu ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:36
Son dakika! Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta

İngiliz kulübü Arsenal'den yapılan son dakika açıklamasına göre Mikel Arteta ile teknik direktörlük için 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

37 yaşındaki teknik adam, Arsenal'e imza attıktan sonra yaptığı açıklamada "Bu benim için büyük bir onur. Arsenal dünyanın en büyük kulüplerinden biri." ifadelerini kullandı.

Mikel Arteta 2011-2016 yılları arasında Arsenal'de futbolcu olarak forma giymiş ve futbolculuk kariyerini bu kulüpte sonlandırmıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra antrenörlüğe başlan İspanyol futbol adamı 2016'dan bu yana Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapıyordu.

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Son dakika! Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta
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