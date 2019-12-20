Son dakika! Galatasaray'dan Arda Turan için resmi açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonucunda Galatasaray, Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, "Rakibimiz Çaykur Rizespor. İlk maç Rize'de, ikinci maç stadımızda olacak. Türkiye Kupası denilince tabi ki Galatasaray... 18 kez bu kupayı müzemize götürdük. Ümit ediyoruz 19 kez kupayı müzemize götüreceğiz. Türkiye Kupası çok heyecan ve zevkli maçlara sahne oluyor. Bu açıdan da seyir zevki yüksek maçlar bekliyoruz. Motivasyonumuz tam. İnşallah turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupanın sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.