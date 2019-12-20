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Son dakika! 'dan için resmi açıklama geldi

Başkan Yardımcısı 'dan sarı kırmızılı camianın gündem maddeleriyle ilgili son dakika açıklamaları... Günay, kulübe kayyum atanması için açılan davadan, ’in kulübe haciz işlemi başlatmasına; 'ın Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerinden, Babel'in kulübü 'ya şikayet ettiği iddialarına kadar birçok konuya açıklık getirdi. İşte Yusuf Günay'ın açıklamaları...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.12.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 14:00
Son dakika! Galatasaray'dan Arda Turan için resmi açıklama geldi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonucunda , Çaykur Rizespor ile eşleşti. Kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkan Yardımcısı , "Rakibimiz Çaykur Rizespor. İlk maç Rize'de, ikinci maç stadımızda olacak. Türkiye Kupası denilince tabi ki Galatasaray... 18 kez bu kupayı müzemize götürdük. Ümit ediyoruz 19 kez kupayı müzemize götüreceğiz. Türkiye Kupası çok heyecan ve zevkli maçlara sahne oluyor. Bu açıdan da seyir zevki yüksek maçlar bekliyoruz. Motivasyonumuz tam. İnşallah turu geçeceğimize inanıyoruz. Kupanın sahibi olmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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Son dakika! Galatasaray'dan Arda Turan için resmi açıklama geldi
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