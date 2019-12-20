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Son dakika! ''nde eski sisteme döndü

(), takım harcama limitlerinin sapma oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a çekerek yeniden eski sisteme döndü. TFF, 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin " başlıklı bölümünde yaptığı değişiklik ile Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan %40'a yükseltilmesine karar vermiş ve bu karar Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerinden yoğun tepki görmüş, Beşiktaş da resmi internet sitesinden yayımladığı açıklama ile TFF'den bu yönde bir talepleri olmadığını duyurmuştu. Son olarak Fenerbahçe de TFF'den bu yönde bir talebi olmadığını belirten bir açıklama yayımlamıştı.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 18:26 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 18:30
Son dakika! TFF 'takım harcama limitleri'nde eski sisteme döndü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, federasyon yönetim kurulunun Riva'da toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir."

TFF, daha önce kulüplerin takım harcama limitinde 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmıştı.

İşte TFF'nin limit artırımı kararına ilişkin tüm detaylar: Kulüplerin tepkileri, Trabzonspor'un itiraz dilekçesi ve çarpıcı iddialar

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Son dakika! TFF 'takım harcama limitleri'nde eski sisteme döndü
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