Abdullah Avcı’dan ultimatom

BUGÜN NELER OLDU

2004-05'ten bu yana Kadıköy'de kazanamayan Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, futbolcularla bir toplantı yaparak uyarılarda bulundu. İşte tecrübeli hocanın talebelerinden istedikleri:TAHRİKLERE kapılmayın. Sahada kendinize hakim olun, rakiple diyaloğa girmeyin.HAKEMLE kesinlikle tartışmayın. Daha makul bir şekilde konuşun. Aksi bir durum gereksiz kartları getirir.RAKİP taraftardan size yönelik tepki ve istenmeyen sözler gelebilir. Kulaklarınızı tıkayın, tribünden etkilenmeyin ve kendi işinize bakın.BEŞİKTAŞ'A yakışır şekilde oynayacağız. Arzulu, istekli ve hırslı… Bunu sakın unutmayın.90 dakika boyunca skora bakmaksızın maçı bırakmayacaksınız. Kadıköy'deki galibiyet özlemini bitirmenin zamanı geldi. Şampiyon olmak istiyorsak, bu maçları kazanmalıyız.SON maçlarda alınan sonuçlar taraftarı üzdü. Kazanın ve kendinizi affettirin. Size gösterilen desteğin karşılığını verin.Zirve yarışında lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde olan Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde yönetim kurulu kesenin ağzını iyice açtı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin maç sabahı her zaman olduğu gibi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde takım ve teknik heyetle bir araya gelerek primi açıklayacağı belirtildi. Çebi ve ekibinin 75 bin ila 100 TL arasında galibiyet primi vermeyi planladığı öğrenildi. Yönetim, daha önce Galatasaray galibiyeti için 50'şer bin TL prim ödemesi gerçekleştirmişti.Brezilya basınına göre Beşiktaş, Botafogo'dan Joao Paulo ile temasta. 28 yaşındaki 10 numaranın kiralanacağı iddia edildi...