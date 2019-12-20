Uzaylı Cristiano Ronaldo

BUGÜN NELER OLDU

Serie A'da Juventus'un Sampdoria'yı 2-1 yendiği maçta takımına 3 puanı getiren golü adeta havada yürüyerek atan Cristiano Ronaldo olay oldu... Alex Sandro'nun ortasına 71 cm yükselip (256 cm), tam 1.5 saniye havada kalarak kafayı vuran Portekizli futbolcu,derken hocası Sarri de duygularını, argo bir ifade kullanarak,diye açıkladı.İtalya'da manşetleri de Ronaldo süsledi. Corriere dello Sports, Ronaldo'nun kafa vuruş anını Gipsy Kings'in şarkısından esinlenerek 'Volare Oh Oh'başlığını attı. La Gazzetta dello Sport ise 1.87'lik Portekizli golcünün kafa vuruşu yaparken 2.56 cm yüksekliğe eriştiğini kapağından duyurdu. Tuttosports da "Il Marziano Fa Volare La Juve"başlığı ile Ronaldo'nun golüne vurgu yaptı.Ronaldo'nun kariyerindeki yüksekten attığı diğer kafa golleri şöyle:R.Madrid-Man.United 293 cmR.Madrid-Osasuna 244 cmPortekiz-Galler 242 cmJuventus-Torino 247 cmCristiano Ronaldo 2018-19 sezonunda geldiği Juventus'ta bugüne kadar kafa ile 11 tane gol attı.Ünlü atletizm antrenörü Ertan Hatipoğlu da Twitter hesabından Cristiano Ronaldo'nun atletizmde yapabileceği dereceleri paylaştı.100 metre 10.80400 metre 51.00Uzun atlama 7.20 metreYüksek atlama 2.00-2.03 metreÜç adım atlama 14.80 metreCirit atma 55 metre1500 metre 4 dk. 20 saniyeCristiano Ronaldo da attığı bu golün fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kendisini, havada asılı kaldığı basketlerle de hatırlanan ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'a benzetti.Juventus'un hocası Sarri, Sampdoria maçında 11'de yer alan Merih Demiral'ı da övdü. Sarri, "Gayet iyiydi. Birkaç teknik hatası vardı. Bunun nedeni de saha zemininin rezalet olmasıydı. Büyük bir pozitif enerji taşıyor ve bunu takım arkadaşlarına yansıtıyor. Eğer bu kadar enerji dolu birini görüyorsanız onu oynatmanız gerekir. Maç içinde de bunu sürdürüyorsa vazgeçilmez hale geliyor" diye konuştu.