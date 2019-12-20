Uzaylı Cristiano Ronaldo

Serie A'da Juventus'un Sampdoria'yı 2-1 yendiği maçta takımına 3 puanı getiren golü adeta havada yürüyerek atan Cristiano Ronaldo olay oldu... Alex Sandro'nun ortasına 71 cm yükselip (256 cm), tam 1.5 saniye havada kalarak kafayı vuran Portekizli futbolcu, "Havada bu kadar kaldığımı ben de bilmiyordum"
derken hocası Sarri de duygularını, argo bir ifade kullanarak, "Ronaldo'nun golünü görünce ne mi dedim! "Kahretsin! Ne gol ama"
diye açıkladı.
RONALDO JUVENTUS'U UÇURUYOR
İtalya'da manşetleri de Ronaldo süsledi. Corriere dello Sports, Ronaldo'nun kafa vuruş anını Gipsy Kings'in şarkısından esinlenerek 'Volare Oh Oh' (Uçmak)
başlığını attı. La Gazzetta dello Sport ise 1.87'lik Portekizli golcünün kafa vuruşu yaparken 2.56 cm yüksekliğe eriştiğini kapağından duyurdu. Tuttosports da "Il Marziano Fa Volare La Juve" (Uzaylı Juventus'u uçuruyor)
başlığı ile Ronaldo'nun golüne vurgu yaptı.
TAVANI 293 SANTİM
Ronaldo'nun kariyerindeki yüksekten attığı diğer kafa golleri şöyle:
R.Madrid-Man.United 293 cm
R.Madrid-Osasuna 244 cm
Portekiz-Galler 242 cm
Juventus-Torino 247 cm
11
Cristiano Ronaldo 2018-19 sezonunda geldiği Juventus'ta bugüne kadar kafa ile 11 tane gol attı.
ATLET OLSAYDI NE YAPARDI?
Ünlü atletizm antrenörü Ertan Hatipoğlu da Twitter hesabından Cristiano Ronaldo'nun atletizmde yapabileceği dereceleri paylaştı. İşte CR7 için tecrübeli antrenörün yaptığı tahminler:
100 metre 10.80
400 metre 51.00
Uzun atlama 7.20 metre
Yüksek atlama 2.00-2.03 metre
Üç adım atlama 14.80 metre
Cirit atma 55 metre
1500 metre 4 dk. 20 saniye
KENDİNİ JORDAN'A BENZETTİ
Cristiano Ronaldo da attığı bu golün fotoğraf karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşırken, kendisini, havada asılı kaldığı basketlerle de hatırlanan ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'a benzetti.
DEMİRAL VAZGEÇİLMEZİMİZ OLDU
Juventus'un hocası Sarri, Sampdoria maçında 11'de yer alan Merih Demiral'ı da övdü. Sarri, "Gayet iyiydi. Birkaç teknik hatası vardı. Bunun nedeni de saha zemininin rezalet olmasıydı. Büyük bir pozitif enerji taşıyor ve bunu takım arkadaşlarına yansıtıyor. Eğer bu kadar enerji dolu birini görüyorsanız onu oynatmanız gerekir. Maç içinde de bunu sürdürüyorsa vazgeçilmez hale geliyor" diye konuştu.