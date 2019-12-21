Abdullah Avcı 1 adım önde!

MURAT ÖZBOSTAN

YANAL KAFASINDA KAZANDI

İKİ TEKNİK direktörün de bir kere şu ana kadarki performanslarına bakarsak başarılı olduklarını söyleyemem. Avcı yeni bir camiaya geldi. Daha önce yıllarca taraftarı olmayan bir kulüpte çalışmıştı ve hiçbir sıkıntıyla uğraşmadı. Geldiğinde bayağı bir bocaladı. Kafasında bazı şeylerde ısrar etti. İşe yaramadığını görünce de geri adım attı. Ama bugün kimse Beşiktaş'ın iyi futbol oynadığını söyleyemez. Avcı geldi, Beşiktaş basamak atladı diyemeyiz. Tabii Beşiktaş'ın bu arada çok sıkıntı yaşadığını, bir yönetim değişikliği olduğunun da altını çizelim. Yanal ise daha kariyerli, büyük mücadeleler içinde yer almış bir teknik adam ama istikrarsız. İnişleri çıkışları fazla. Taraftar geçen yıldan beri arkasında. Ama Ali Koç'un aynı düşüncede olduğuna inanmıyorum. Bence Sayın Koç, Yanal'a son şansını derbide verecek. Ben bu maçı, Yanal'ın kafasında kazandığını düşünüyorum. Şu görüntüde ikisi de başarılı değil.



LEVENT TÜZEMEN

OMURGAYI İYİ KURDU

ERSUN YANAL ile Abdullah Avcı arasında belirgin bir fark yok. İki hoca geniş kadrolarını isabetli olarak kullanamadı. Ersun Yanal'ın Kadıköy'deki en büyük şansı F.Bahçe takımı, seyircisiyle birlikte çok coşkulu ve arzulu oynuyorlar. Abdullah Avcı'nın en büyük avantajı ligde son haftalarda Karius, Vida, Elneny, Atiba, Ljajic, Burak beşlisinden etkili bir omurga yaratması. Bu omurga Beşiktaş'ın Malatya maçı hariç ligdeki çıkışına etki etti. Yanal'ın derbideki en önemli kozu, Vedat Muriqi olacaktır. Ama F.Bahçe Rodrigues'in yaptığı hızlı hücumları arayacaktır. Kadıköy'de Beşiktaş'ı bir adım önde görüyorum.



ÖMER ÜRÜNDÜL

TAKTİK MÜCADELESİ OLUR

İKİ TEKNİK adamın da sezon başından beri önemli yanlışlarını izliyorum. Yanal, takımın yapısına uymayan bir sistemde ısrar ediyor, takım savunması ciddi arızalar gösteriyor. Ofansif, göze hoş gelen futbol başarı için günümüzde geçerli olmuyor. Kolay gol yememek temel ilke olmalı. Avcı, sistem hocası. Olumsuz sonuçlardan sonra sistemi değiştirdi. Ancak o da takım tertibi ve de maç içindeki hamlelerde hatalar yapıyor. Kasımpaşa maçında yaptığı yanlışlarla şanslı bir galibiyet elde etti. Aynı yanlışları Malatya'ya yapınca cezası ağır oldu. Bakalım derbide iki teknik adam taktiksel olarak ve hamlelerle neler yapacak ben de merak ediyorum.



GÜRCAN BİLGİÇ

YANAL TECRÜBESIYLE...

TÜRKIYE'YE antrenör takımı kavramını getiren, laboratuvarı antrenman sahasına sokan, bilim üzerinden performans üretmeye çalışan iki hocadan bahsediyoruz. Avcı ilk defa büyük bir takım çalıştırıyor ve hedeflerin baskısına yeni yeni alışıyor. Tecrübesi ve kırılma anlarındaki karar refleksiyle Yanal, Avcı'dan önde. İki analiz dehasının birbirleriyle oynadığı satrancı izleyeceğiz. Bize çok keyifli ve konuşulacak, çok detayın olacağı bir karşılaşma izleteceklerini sanıyorum.



SİNAN VARDAR

İKİSİ DE BENİM İÇİN KAYIP

ERSUN YANAL, benim yıllar evvel çok beğendiğim bir teknik adamdı. Çünkü Almanya'dan gelen Tevfik Köse, Selçuk İnan, Hakan Balta gibi oyuncuları keşfetti ama maalesef bu özelliğini kaybetti. Fenerbahçe'de o Ersun gitti, yerine başka bir Ersun geldi. Abdullah Avcı da benzeri… 17 yaş Milli Takımı'na bir ivme kazandırdı ancak Başakşehir'de Cengiz dışında genç bir ismi kazandırmadı. Bu nedenle benim için ikisi de kayıptır. Hayretler içindeyim! Açıkça söylemek gerekirse iki teknik adam da ülke futbolumuza gelecek adına katkı yapmıyor ve bu konuda ümit de vermiyor.



YANAL DAHA ÜSTÜN

İKİ takımın teknik patronu birbirlerine 10. kez rakip olacak. Geride kalan 9 maç sonunda Yanal'ın, Avcı'ya karşı 2 farklı üstünlüğü bulunuyor. Ersun Yanal, Trabzonspor ve F.Bahçe ile Abdullah Avcı'ya rakip olurken, 4 kez kazandı, 2 kez gülen taraf Avcı oldu. İki teknik adam 3 maçtan ise birer puanla ayrıldı.



ABDULLAH AVCI'NIN KADIKÖY KARNESİ ZAYIF

MEDİPOl Başakşehir'in başında Kadıköy'de 10 lig, ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Abdullah Avcı, 3 kez kazanabildi. Bu maçlarda 7 kez sahadan mağlup ayrılan Abdullah Avcı, 3 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.



3 MAÇTA DA BERABERE!

F.BAHÇE'NİN başında Ersun Yanal 9. derbisine hazırlanırken, geride kalan 8 maçta sadece 1 kez güldü. Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında G.Saray'la oynadığı 5 maçta 1 kez kazanırken 2 yenilgi ve bir de beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar karşısında ise Yanal, 3 beraberlikle (3-3, 1-1, 3-0) sahadan ayrıldı

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SAHNE ENİLMEZLERİN

BİR tarafta F.Bahçe ile ikinci döneminde derbi kaybetmeyen Ersun Yanal, diğer tarafta son 5 sezonunda üç büyüklere karşı 26 maçının 20'sinden puan çıkaran Abdullah Avcı... Taktiklerin ön planda olacağı derbi öncesi iki teknik adamı masaya yatırdık. İşte çıkan sonuçlar:



KULÜBEDE BEŞIKTAŞ

İki teknik direktör arasında Avcı kulübe kullanımında öne çıkıyor. Beşiktaş'ın hocası şu ana kadar kenardan oyuna aldığı isimlerden 7 gol bulup, 2 de asist çıkarırken bu alanda ligin en iyi ikinci ismi. Yanal ise 3 gol, 2 asistlik performansı ile ligde diğer hocalar arasında 5. sıraya adını yazdırdı.



DÖNMEYI SEVER

Geriye düştüğü maçlardan puan çıkarmakta zorlanmayan Yanal, 15 haftada 8 kez yenik duruma düşerken bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Yanal geriden gelip 10 puan toplarken, Avcı ise 7 kez geriye düşüp 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan aldı.



KARTAL SKORU KORUR

Geriden gelişlerde Yanal öne çıkarken, öne geçilen maçlarda ligin en iyisi Avcı. Beşiktaş'ın hocası önden götürdüğü 8 maçı da kazanırken, Yanal ise 9 kez öne geçip 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.



YANAL'IN GOLCÜSÜ ÇOK

Farkı oyunculardan skor bulma karnesinde Yanal, Avcı'nın üzerine çıktı. Sarı-lacivertli ekipte atılan 29 gol 13 farklı isimden gelirken, Beşiktaş'ta ise 22 gol 10 farklı oyuncunun ayağından geldi. Ersun Yanal 13 golcü sayısıyla ligin en iyisi olmayı başardı.



ORTALAMASI DAHA İYİ

Ligde görev yapan teknik direktörlerin puan ortalamalarında ise Abdullah Avcı 3, Ersun Yanal ise 7. sırada. Avcı 6 ay 18 gündür oturduğu koltukta 1,80 puan ortalamasına ulaşırken, bu sezon Yanal 1,67 ile yoluna devam ediyor. Bu alanda ilk sırada Rıza Çalımbay (2,20), 2. sırada ise Hamza Hamzaoğlu (1,83) var.