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, ilk devrenin son maçında Wofsburg'u yendi

1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında , sahasında 'u mağlup etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 21.12.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 21:17
Bayern Münih, ilk devrenin son maçında Wofsburg'u 2-0 yendi

Allianz Arena'da oynanan ilk devrenin son hafta maçında, zirve mücadelesi veren Bayern Münih, Wolfsburg'u ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Bayern Münih, 85. dakikada Joshua Zirkzee ve 89. dakikada Leon Dajaku'nun golleriyle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 33'e çıkararak ilk yarıyı 3. sırada tamamlarken, Wolfsburg ise 26 puanda kaldı.

- İLK DEVRENİN LİDERİ LEİPZİG

Sezonun formda takımlarından Leipzig, 1-0 geriye düştüğü maçta Konrad Laimer, Patrik Schick ve Yussuf Poulsen'in golleriyle sahasında Augsburg'u 3-1 yendi.

Augsburg'un tek golünü Florian Niederlechner kaydetti

Puanını 37'ye çıkaran Leipzig, Bundeliga'da ilk yarıyı lider tamamladı.

- SCHALKE'NİN GOLLERİNİ SUAT VE AHMED ATTI

Schalke 04, Türk asıllı Alman oyuncusu Suat Serdar ve milli oyuncu Ahmed Kutucu'nun ağları sarstığı maçta Freiburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Freiburg'un penaltıdan bulduğu golleri, Nils Petersen ve Vincenzo Grifo kaydetti.

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Bayern Münih, ilk devrenin son maçında Wofsburg'u 2-0 yendi
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