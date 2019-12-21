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CANLI: | Türkiye 'de 16. hafta

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park’ta karşılaştığı rakibi Beşiktaş’ı 1-2’lik skorla mağlup eden bu hafta evinde ’u konuk ediyor. Sabah.com.tr canlı takip sayfası ile, heyecan dolu geçmesi beklenen mücadeleyi canlı olarak takip edebilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz. İşte Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor canlı takip linki…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 16:11 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 16:22
CANLI: Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor | Türkiye Süper Lig'de 16. hafta

Türkiye Süper Lig 16. Haftasında Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki Anadolu ekibinin mücadelesini canlı olarak takip edebilirsiniz. Türkiye Süper Lig 16. Hafta Yeni Malatya Rize maçını, aşağıdaki linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Yeni Malatyaspor ilk 11:

Farnolle, Mustafa Akbaş, T. Hadebe, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, M. Donald, M. Fofana, Guilherme, A. Jahovic

Çaykur Rizespor ilk 11:

Gökhan Akkan, M. Aberhoun, M. Talbi, D. Melnjak, M. Moroziuk, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, A. Umar, I. Diomande, A. Vetrih, Oğulcan Çağlayan

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