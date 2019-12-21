CANLI: Yeni Malatyaspor – Çaykur Rizespor | Türkiye Süper Lig'de 16. hafta

Türkiye Süper Lig 16. Haftasında Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. İki Anadolu ekibinin mücadelesini canlı olarak takip edebilirsiniz. Türkiye Süper Lig 16. Hafta Yeni Malatya Rize maçını, aşağıdaki linkten canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Yeni Malatyaspor ilk 11:

Farnolle, Mustafa Akbaş, T. Hadebe, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, M. Donald, M. Fofana, Guilherme, A. Jahovic

Çaykur Rizespor ilk 11:

Gökhan Akkan, M. Aberhoun, M. Talbi, D. Melnjak, M. Moroziuk, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, A. Umar, I. Diomande, A. Vetrih, Oğulcan Çağlayan