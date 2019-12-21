Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Cengiz'li Roma, Fiorentina deplasmanında farklı kazandı! MAÇ SONUCU 1-4

Cengiz'li Roma, deplasmanında farklı kazandı! MAÇ SONUCU 1-4

İtalya Serie A Ligi, dün akşam heyecan dolu bir maça sahne oldu. Milli futbolcumuz ve ’in formasını giydiği Roma, deplasmanında farklı galip geldi. İtalya Serie A Ligi 17. haftasında, ’nda karşı karşıya gelen iki ekipten Roma bu maçın ardından puanını 35’e yükselterek 4. sıradaki yerini korurken Fiorentina ise 17 puanla 13. sırada kaldı. İşte Fiorentina Roma maçına dair satır başları…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:44
Cengiz'li Roma, Fiorentina deplasmanında farklı kazandı! MAÇ SONUCU 1-4

İtalya Serie A Ligi 17. hafta mücadelesinde Fiorentina ile AS Roma, Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Roma'ya 3 puanı getiren golleri 19. dakikada Edin Dzeko, 21. dakikada leksandar Kolarov, 73. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 88. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.

Fiorentina'nın tek golünü ise 34. dakikada Milan Badelj attı.

Roma'da milli futbolcu Mert Çetin karşılaşmada süre bulamazken Cengiz Ünder ise 86. dakikada Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu.

SERİE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Juventus'un 42 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Serie A'da bugün 3 maç oynanacak. Serie A'da günün fikstürü şu şekilde:

  • Udinese – Cagliari (17:00)
  • Inter – Genoa (20:00)
  • Torino – SPAL (22:45)
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz'li Roma, Fiorentina deplasmanında farklı kazandı! MAÇ SONUCU 1-4
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN