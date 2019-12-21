Cengiz'li Roma, Fiorentina deplasmanında farklı kazandı! MAÇ SONUCU 1-4

İtalya Serie A Ligi 17. hafta mücadelesinde Fiorentina ile AS Roma, Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Roma'ya 3 puanı getiren golleri 19. dakikada Edin Dzeko, 21. dakikada leksandar Kolarov, 73. dakikada Lorenzo Pellegrini ve 88. dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti.

Fiorentina'nın tek golünü ise 34. dakikada Milan Badelj attı.

Roma'da milli futbolcu Mert Çetin karşılaşmada süre bulamazken Cengiz Ünder ise 86. dakikada Pellegrini'nin yerine oyuna dahil oldu.

SERİE A'DA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Juventus'un 42 puanla liderlik koltuğunda oturduğu Serie A'da bugün 3 maç oynanacak. Serie A'da günün fikstürü şu şekilde:

Udinese – Cagliari (17:00)

Inter – Genoa (20:00)

Torino – SPAL (22:45)