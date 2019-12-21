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Everton 0 - 0 (MAÇ SONUCU)

'in 18. hafta karşılaşmaları kapsamında evinde 'i konuk eden Everton 0-0'lık skorla maçı berabere noktalayarak hanesine 1 puanı yazdırdı. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 01:14 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 01:14
Everton 0 - 0 Arsenal (MAÇ SONUCU)

İngiltere Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'yi göreve getiren Cenk Tosun'un takımı Everton, Mikel Arteta'yla sözleşme imzalayan Arsenal karşılaştı.

İki takımın da yeni teknik direktörleri karşılaşmayı tribünden takip ederken, 90 dakika boyunca eşitlik bozulmadı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, sakatlanan Alex Iwobi'nin yerine oyuna 11. dakikada dahil oldu, 80. dakikada ise kenara geldi.

Bu beraberlikle Arsenal puanını 23'e, Everton ise 19'a yükseltti.

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Everton 0 - 0 Arsenal (MAÇ SONUCU)
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