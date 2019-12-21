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'li Vedat Muriç 'da yılın futbolcusu seçildi! 'ye ödül...

'de , 'da yılın futbolcusu seçildi. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi konumunda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Kosova 'nda attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekmişti. Avrupa devlerinin de yakından takip ettiği futbolcu, yılın futbolcusu seçildikten sonra hesabından bir paylaşım yaptı. Golcü futbolcunun bu başarısına Fenerbahçe de kayıtsız kalmadı ve futbolcusunu sosyal medya hesabından tebrik etti.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:36
Fenerbahçe'li Vedat Muriç Kosova'da yılın futbolcusu seçildi! Vedat Muriqi'ye ödül...

Fenerbabahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'e büyük onur... Sarı-lacivertli forma altında başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'de gol krallığı yarışının favorilerinden olan Vedat Muriqi, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi. Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasında yaptıklarının yanı sıra Kosova Milli Takımı'nda attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekmişti..

Ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Vedat Muriqi, ''Kosova'da yılın futbolcusu seçilmenin mutluluk ve gurunu yaşıyorum, bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim.'' paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe de Vedat Muriqi'in bu başarısını sosyal medya hesabından tebrik etti. Golcü futbolcunun yaptığı paylaşıma yanıt veren sarı-lacivertli takım, ''Daha çıkılacak çok maç, atılacak çok gol var! Tebrikler Vedat Muriqi!'' ifadelerini kullandı..

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Fenerbahçe'li Vedat Muriç Kosova'da yılın futbolcusu seçildi! Vedat Muriqi'ye ödül...
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