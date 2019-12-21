Fenerbahçe'li Vedat Muriç Kosova'da yılın futbolcusu seçildi! Vedat Muriqi'ye ödül...

Fenerbabahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Vedat Muriqi'e büyük onur... Sarı-lacivertli forma altında başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'de gol krallığı yarışının favorilerinden olan Vedat Muriqi, Kosova'da yılın futbolcusu seçildi. Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasında yaptıklarının yanı sıra Kosova Milli Takımı'nda attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekmişti..

Ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Vedat Muriqi, ''Kosova'da yılın futbolcusu seçilmenin mutluluk ve gurunu yaşıyorum, bana destek olan bütün takım arkadaşlarıma, aileme ve herkese çok teşekkür ederim.'' paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe de Vedat Muriqi'in bu başarısını sosyal medya hesabından tebrik etti. Golcü futbolcunun yaptığı paylaşıma yanıt veren sarı-lacivertli takım, ''Daha çıkılacak çok maç, atılacak çok gol var! Tebrikler Vedat Muriqi!'' ifadelerini kullandı..