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muhtemel ilk 11’i! 16. haftada Galatasaray ’te konuk oluyor

, 'in 16. haftasında 'ye konuk olacak. Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe ise 20 puanla Süper Lig puan durumu tablosunda 10. sırada yer alıyor. Galatasaray Göztepe maçı öncesi İzmir'e konuk olacak sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü 'in muhtemel 11'i de belli oldu. Sakatlığı olan Andone ve Seri'nin yanı sıra, bazı isimler de sürpriz şekilde kadroda yer almayabilir.  Peki, Göztepe-Galatasaray maçında, Galatasaray muhtemel 11'i nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 21.12.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 13:33
Galatasaray muhtemel ilk 11’i! Süper Lig 16. haftada Galatasaray Göztepe’te konuk oluyor

Süper Lig'de 16. haftaya girerken, 24 puanla 6. sırada yer alana Galatasaray bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray'da, sakatlıklar nedeni ile beş oyuncu bu akşam maç kadrosunda yer almazken, Göztepe muhtemel ilk 11'inde de Poko ve Atınç yok. Peki, Fatih Terim Galatasaray muhtemel 11'i için kimleri düşünüyor? İşte Göztepe-Galatasaray maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'ler…

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI BU AKŞAM İZMİR'DE OYNANACAK

Süper Lig 16. hafta Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. beIN sPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

  • Fernando Muslera
  • Mariano
  • Ryan Donk
  • Ahmet Çalık
  • Yuto Nagatomo
  • Younes Belhanda
  • Taylan Antalyalı
  • Ömer Bayram
  • Sofiane Feghouli
  • Ryan Babel
  • Radamel Falcao

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