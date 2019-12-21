Galatasaray muhtemel ilk 11’i! Süper Lig 16. haftada Galatasaray Göztepe’te konuk oluyor

Süper Lig'de 16. haftaya girerken, 24 puanla 6. sırada yer alana Galatasaray bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray'da, sakatlıklar nedeni ile beş oyuncu bu akşam maç kadrosunda yer almazken, Göztepe muhtemel ilk 11'inde de Poko ve Atınç yok. Peki, Fatih Terim Galatasaray muhtemel 11'i için kimleri düşünüyor? İşte Göztepe-Galatasaray maçı saati, kanalı ve muhtemel 11'ler…

GALATASARAY-GÖZTEPE MAÇI BU AKŞAM İZMİR'DE OYNANACAK

Süper Lig 16. hafta Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'da oynanacak. beIN sPORTS 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Fernando Muslera

Mariano

Ryan Donk

Ahmet Çalık

Yuto Nagatomo

Younes Belhanda

Taylan Antalyalı

Ömer Bayram

Sofiane Feghouli

Ryan Babel

Radamel Falcao