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Trabzonspor orta sahadaki sorunlarına son verecek isim olarak gördüğü Ndiaye transferinde sona yaklaştı.bordo-mavili kulüp Senegalli oyuncuyu Türkiye'ye davet etti.ve Türkiye'yi sevmesi nedeniyle bordo-mavililerin teklifini kabul etmesi bekleniyor.Yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro isteyeniki tarafı da memnun edecek bir anlaşma yapılması planlanıyor. Trabzon'un 29 yaşındaki orta sahanın transferi için şartları zorlayacağı, yönetimin yanı sıra teknik ekibin de bu transferi çok istediği öğrenildi.Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, Denizlispor mağlubiyetini geride bıraktıklarını ve kayıpları telafi edeceklerini söyledirabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligdeki Denizlispor yenilgisinin yarıştan kopmuş intibası uyandırmaması gerektiğini söyledi. Başkan şöyle konuştu: "Takımda ve camiada bir tahribat var. Nasıl değerlendirmek gerekir bilemiyorum ama yol kazası da denilebilir.Tekrar aynı çabayı gösterip devam etmek zorundayız.SOSA ve Novak'ın sözleşmeleriyle ilgili ise Ağaoğlu, "Oyuncularla alakalı sorunumuz yok. Ayırdığımız bütçeyle de aramızda fazla bir fark yok. Menajerlerin de bir takım talepleri var, onları da aşmaya çalışıyoruz" dedi.