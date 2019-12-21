TFF çark etti!

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Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti. Kulüplere danışmadan ve 18 kulübün imzası olmadan harcama limitini yüzde 10'luk artışla 30'dan yüzde 40'a çıkaran TFF, büyük tepki görmüş veyorumları yapılmıştı. Baştaolmak üzere birçok kulüp, harcama limitinde eskiye dönülmesini isterken, son olarak Başakşehir Başkanı Başkanı Göksel Gümüşdağ dademişti. Ve TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda kararını geri aldı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri,ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir" denildi.TFF'nin kulüplere rağmen aldığı kararı ilk günden itibaren manşetlerine taşıyan'ın ısrarlı yayıncılığı sonuç verdi ve Lisans Talimatı'nda tekrar eskiye dönüldü.