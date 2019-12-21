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çark etti!

Kendi getirdiği harcama limitlerini, üstelik Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalara rağmen kulüplere danışmadan ve resmi bir yazı olmadan yüzde 30’dan 40’a çıkaran , geri adım attı ve tekrar eskiye döndü

Giriş Tarihi: 21.12.2019
TFF çark etti!
Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin takım harcama limitlerinde yapılan değişiklikleri iptal etti. Kulüplere danışmadan ve 18 kulübün imzası olmadan harcama limitini yüzde 10'luk artışla 30'dan yüzde 40'a çıkaran TFF, büyük tepki görmüş ve "Türk futbolu böyle kurtulamaz. Borçlardan kurtulmak için yapılan anlaşmalara uyan kulüpler mağdur olacak" yorumları yapılmıştı. Başta Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp, harcama limitinde eskiye dönülmesini isterken, son olarak Başakşehir Başkanı Başkanı Göksel Gümüşdağ da "TFF bu yanlıştan dönsün, ilk imza benden" demişti. Ve TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda kararını geri aldı. Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda yapılan değişiklikleri, kulüplerin mutabakat sağlayamaması üzerine yeniden gözden geçirmiş ve talimatın, 9 Aralık 2019 tarihinde 'Kulüplerin Takım Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı EK-XII'sinde yapılan değişikliklerin iptal edilerek uygulanmasına karar vermiştir" denildi.

SABAH SPOR'DAN BÜYÜK GAZETECİLİK BAŞARISI
TFF'nin kulüplere rağmen aldığı kararı ilk günden itibaren manşetlerine taşıyan SABAH'ın ısrarlı yayıncılığı sonuç verdi ve Lisans Talimatı'nda tekrar eskiye dönüldü.

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TFF çark etti!
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