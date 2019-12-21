Yılın son derbisi için nefesler tutuldu! Fenerbahçe Beşiktaş maçı yarın saat kaçta oynanacak? Muhtemel 11’ler belli oldu mu?

Süper Lig'in 16. Haftası, şampiyonluk yarışı adına oldukça kritik bir maça sahne olacak. Gözünü 2019'un son derbisine çeviren futbolseverler Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Süper Lig 16. hafta fikstürüne göre 22 Aralık Pazar günü oynanacak dev derbi saat kaçta başlayacak? İşte derbinin oynanacağı saat, yayınlanacağı kanal bilgisi ve maç öncesi öne çıkan satır başları…

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı derbi müsabakası, Ülker Stadı'nda oynanacak. Zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları arasındaki heyecan dolu geçmesi beklenen maç 22 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 22 Aralık Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19:00'da başlayacak. Fenerbahçe Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE , MURİC İLE KAZANIYOR

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muric, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 14 maçın 7'sinde takımına 9 gol kazandırdı. Sarı-lacivertli takım, Muric'in gol attığı 7 maçı da galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe, Muric'in fileleri ikişer kez havalandırdığı Gençlerbirliği maçını 5-2 kazanırken, Kasımpaşa'ya 3-2 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertliler, Kosovalı oyuncunun birer gol attığı İttifak Holding Konyaspor (5-1), Yukatel Denizlispor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Medipol Başakşehir (2-1) ve Gaziantep FK (5-0) maçlarını da kazanmayı başardı.

Fenerbahçe, Muric'in gol kaydettiği 7 karşılaşmada 24 gol atarak 3,4 ortalama yakaladı.

BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

Süper Lig kariyerine 2016-2017 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla başlayan Muric; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında gol sevinci yaşamayı bildi. Gençlerbirliği formasıyla 2016-2017 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe filelerini havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, bir sonraki sezon Süper Lig'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Geçen sezon Çaykur Rizespor'da görev yapan Kosovalı oyuncu; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında birer gol buldu.

İÇ SAHADA ÇOK ETKİLİ

Vedat Muric, sarı-lacivertli formayla iç sahada etkili performansıyla da dikkati çekiyor. Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda yaptığı maçlarda 7 gol atan Muric, deplasmanda ise fileleri iki kez havalandırdı.

BURAK YILMAZ ÇIKIŞ ARIYOR

Beşiktaş'ın derbideki en önemli oyuncularından biri olacak Burak Yılmaz ise son 2 haftadaki suskunluğunu derbi maçıyla sonlandırmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle ligin ilk maçlarını kaçıran Burak, görev aldığı 10 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor filelerini penaltılarla havalandıran Burak, İttifak Holding Konyaspor maçında bir, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında ise iki gol kaydetti. Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın gol attığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan elde etti. Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu, ligde peş peşe oynanan Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında gol atma başarısı gösteremedi.