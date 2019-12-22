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Atalanta 5-0 Milan (MAÇ SONUCU) | Atalanta’dan tarihi zafer!

A’nın 17. Hafta mücadelesinde son yılların çıkışta olan ekibi Atalanta sahasında ligin devi Milan’ı ağırladı. İlk yarıyı Papu Gomez’in attığı golle 1-0 önde tamamlayan Atalanta, ikinci yarıda adeta gol oldu ve güçlü rakibini 5-0 mağlup etmeyi başardı. 1998’den beri ilk kez 5 farklı skor ile kaybetti. İşte Atalanta Milan maçının özeti…

Giriş Tarihi: 22.12.2019 16:55
Atalanta 5-0 Milan (MAÇ SONUCU) | Atalanta’dan tarihi zafer!

Son dönemde oynadığı futbolla eski günlerinin çok uzağında olan AC Milan, Atalanta deplasmanından tarihi bir hezimet ile ayrıldı. İtalya Serie A'nın 17. Hafta mücadelesinde Atalanta Atleti Azzurri d'Italia Stadı'nda oynanan mücadelede sahasında Milan'ı ağırladı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Atalanta karşılaşmadan 5-0 gibi farklı bir skor ile ayrıldı.

ATALANTA 5-0 MİLAN (MAÇ SONUCU)

Atalanta'ya galibiyeti getiren goller, 10. dakikada Gomez, 61. dakikada Pasalic, 63. ve 72. dakikalarda Ilıcic ile 83. dakikada Muriel'den geldi.

Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giyerken sahanın etkisiz isimlerinden biri oldu.

TARİHİ YENİLGİ

Öte yandan daha önce tarihinde Serie A'da 3 kez 5 farklı yenilgi olan Milan, 1998'de Roma'ya 5-0 yenildiğinden bu yana ilk kez bir lig maçından 5 farklı yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atalanta son 4 maçta 3. galibiyetini alırken 31 puana yükseldi. Milan ise 4 maç sonra yenilgi alırken, 21 puanda kaldı.

Ara verilecek olan Serie A'nın 18. haftasında 6 Ocak tarihinde Atalanta evinde Parma'yı konuk edecekken, Milan ise evinde Sampdoria ile karşılaşacak.

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Atalanta 5-0 Milan (MAÇ SONUCU) | Atalanta’dan tarihi zafer!
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