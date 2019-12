Bedelini deyecegim!

AHLâKLI

BUGÜN NELER OLDU

G.SarayTeknik Direktörü Fatih Terim, "sınanıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. Yükseldikçe düşmanlarının arttığını ve bunun da ülkemize özel bir durum olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam,Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz. 10'a yakın pozisyonumuz var.Terim, sözlerine şöyle devam etti: "Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Kendimi de bu bedele dahil ediyorum.Başarı kazandıkça, düşmanınız artıyor. 'demedi diye bile karşınızda kuyu kazan biri olabiliyor. Çekemeyenler, kıskananlar..."BenimNerede kalmıştık' tweetimin 2. yılı. Demek ki her 6 aya 1 kupa düşmüş. Eleştirileceğim tabii ama yeter ki ahlaklı olsun. Ne zaman iş belden aşağı, kasıt var gibi anladığım anda kimseden çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim, söylemeye de devam edeceğim."zafere taşıyan golü atan Halil Akbunar, şunları söyledi: "3 puan için sahaya çıkmıştık. 2 gol kaçırdım ama üçüncüde golü attım. Yuto Nagatomo ve Mariano arkada boşluk bırakıyordu bunları değerlendirdik."ve Seri'nin kadrodışı kalmasının ardındanteknik direktör Fatih Terim, ortasahada kaptan Selçuk İnan'a formayıteslim etti. Tuzla ile oynanan ikimaçta da sahaya ilk 11'de çıkan 34yaşındaki oyuncu, dün de maça başlayankadrodaydı. Taylan'ı kulübedetutan Terim, sakatlığı biten RyanBabel'i de ilk 11'de kullanmayıtercih etti.Cengiz hemen stattan ayrıldıBornovaStadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz birlikte takip etti. Maç sonunda yenilgi ile birlikte başkan Mustafa Cengiz ile G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak,Galatasaray'da Falcao'nun verimsizliği devam ediyor. Kolombiyalı futbolcu Göztepe karşısında 90 dakika sahada kalan isimler içerisindeRakip kalede etkili olamayan Falcao, attığı dört şutun sadece birinde isabet sağladı.kaleci Beto ile karşı karşıya kalmasına rağmen yakın mesafeden golü bulamadı.