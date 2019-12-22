Bedelini deyecegim!

G.Saray
Teknik Direktörü Fatih Terim, "sınanıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi. Yükseldikçe düşmanlarının arttığını ve bunun da ülkemize özel bir durum olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Hayâl kırıklığı yaşıyorum, sınanıyoruz, sınandığımız kesin.
Girilebilecek her türlü pozisyona girmişiz. 10'a yakın pozisyonumuz var. Öne geçebilirdik ama olmadı. Dediğim gibi, sabredeceğiz ve çok çalışacağız. Yapacak başka şeyimiz yok" dedi.
DÜŞMANLAR ARTIYOR!
Terim, sözlerine şöyle devam etti: "Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Kendimi de bu bedele dahil ediyorum. Ekonomimiz elverdiğinde bir şeyler yapacağız.
Başarı kazandıkça, düşmanınız artıyor. 'Merhaba'
demedi diye bile karşınızda kuyu kazan biri olabiliyor. Çekemeyenler, kıskananlar... Zaten onlar bizim arkadaşlarımız tarafından biliniyor. Zamanı var onların."
ELEŞTİRİLER AHLâKLI OLSUN
"Benim '
Nerede kalmıştık' tweetimin 2. yılı. Demek ki her 6 aya 1 kupa düşmüş. Eleştirileceğim tabii ama yeter ki ahlaklı olsun. Ne zaman iş belden aşağı, kasıt var gibi anladığım anda kimseden çekinmeden her türlü mevkideki insan için gereğini söyledim, söylemeye de devam edeceğim."
MARİANO&YUTO BOŞ BIRAKIYOR
Göztepe'yi
zafere taşıyan golü atan Halil Akbunar, şunları söyledi: "3 puan için sahaya çıkmıştık. 2 gol kaçırdım ama üçüncüde golü attım. Yuto Nagatomo ve Mariano arkada boşluk bırakıyordu bunları değerlendirdik."
TERİM SELÇUK'A 'İNAN'IYOR
Nzonzı
ve Seri'nin kadro
dışı kalmasının ardından
teknik direktör Fatih Terim, orta
sahada kaptan Selçuk İnan'a formayı
teslim etti. Tuzla ile oynanan iki
maçta da sahaya ilk 11'de çıkan 34
yaşındaki oyuncu, dün de maça başlayan
kadrodaydı. Taylan'ı kulübede
tutan Terim, sakatlığı biten Ryan
Babel'i de ilk 11'de kullanmayı
tercih etti.
MUSLERA 350. MAÇINDA
2011-12 sezonunda G.Saray kadrosuna katılan Fernando Muslera, dün 350. maçına çıktı. Uruguaylı file bekçisi sarı-kırmızılı formayı 350. kez sırtına geçirirken Muslera'nın ardından en çok oynayan yabancı 239 maç ile Zoran Simoviç.
Cengiz hemen stattan ayrıldı
Bornova
Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ve G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz birlikte takip etti. Maç sonunda yenilgi ile birlikte başkan Mustafa Cengiz ile G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirip sessiz sedasız stattan ayrıldı.
NEREDESİN FALCAO!
Galatasaray'da Falcao'nun verimsizliği devam ediyor. Kolombiyalı futbolcu Göztepe karşısında 90 dakika sahada kalan isimler içerisinde 31 kez ile topla en az buluşan isim oldu.
Rakip kalede etkili olamayan Falcao, attığı dört şutun sadece birinde isabet sağladı. 78.dakikada takımın da ilk isabetli şutunu atan golcü futbolcu,
kaleci Beto ile karşı karşıya kalmasına rağmen yakın mesafeden golü bulamadı. Falcao girdiği 7 ikili mücadelenin de 4'ünü kaybetti.