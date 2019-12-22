Cenk Tosun’u kızdırdılar

BUGÜN NELER OLDU

Premıer Lig'de iki yeni menajer Carlo Ancelotti (Everton) ve Mikel Arteta'nın (Arsenal) takımlarını tribünden izlediği maçta Cenk Tosun mücadeleye damga vururken Everton, Arsenal ile evinde 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmaya kulübede başlayan Cenk Tosun, 11. dakikada oyuna girerken, 87. dakikada adını değişiklik tabelasında görünce çılgına döndü. Sinirlenen milli oyuncumuz direkt soyunma odasının yolunu tuttu. İngiliz basını ise Cenk'in performansının oyundan çıkarılacak kadar kötü olmadığına vurgu yaptı.