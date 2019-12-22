Gençlerbirliği - Sivasspor CANLI

Süper Lig'in 16. hafta maçında lider Demir Grup Sivasspor, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy. Karşılaşmanın VAR'ı Koray Gençerler, AVAR'ı Burak Şeker. Gençlerbirliği - Sivasspor maçını Bein Sport 1'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.



Son dakika haberine göre; Sivasspor'da ilk 11'de yer alan Fernando ısınırken sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı. Kırmızı beyazlı takımda Fernando'nun yerine Arouna Kone ilk 11'de olacak.

Takımların maç kadroları şöyle:

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir, Fabricio Baiano, Mattias Bjarsmyr, Zargo Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Stephane Sessegnon, Daniel Candeias, Mats Seuntjens, Sefa Yılmaz, Bogdan Stancu

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Flavio, Pierre-Yves Polomat, Berat Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Nadir Çiftçi, Floyd Ayite

SİVASSPOR: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Arouna Kone, Mustapha Yatabare

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Paul Papp, Volkan Egri, Isaac Cofie, Abdou Razack Traore, Armin Djerlek, Furkan Sağman