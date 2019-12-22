Kadıköy’de kader gecesi

10 MADDEDE DERBİ



1 FENERBAHÇE, derbi haftasına sorunlu başladı. Son dört deplasmanda kazanamayan sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Ersun Yanal, ilk etapta kadroda bazı değişikliklere gitmeyi düşündü. Bu isimlerden ilki Max Kruse idi...



2 YANAL, Kruse'nin derbide kulübeden gelerek takıma katkı sağlayabileceğini düşündü. Hatta idmanlarda Krusesiz 11 üzerinde çalışıldı. Ancak Kruse, Yanal ile görüşüp formayı istedi.



3 BU görüşmenin ardından Yanal'ın fikri değişti ve Kruse'yi 11'e almaya karar verdi. Cezalı Rodrigues'in yerine ise Tolga Ciğerci sol kanada monte edildi.



4 ANTRENÖR Volkan Demirel ve kaptan Emre Belözoğlu, hazırlıklarda aktif rol oynadı. Derbi havasının farklı olacağını anlatan tecrübeli isimler, Beşiktaş'ın zayıf noktalarıyla ilgili bilgilendirmeler de yaptı.



5 YÖNETIM hafta içinde bir müdahaleden kaçınarak takımı kendiyle baş başa bıraktı. Bundaki amaç, derbinin diğer maçlardan farklı olmadığını göstermekti.

Bu karşılaşmaya dair herhangi bir ödül ya da prim konulmadı.



6 TARAFTAR yine üzerine düşen görevi yaptı. Samandıra'ya giden sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve takımın yanında olduklarını net şekilde gösterdiler.



7 YANAL, maç öncesinde üzerindeki baskı en fazla olan isim. Şayet bu maç kazanılırsa hoca nefes alacak. Aksi takdirde ise sadece Ersun Yanal değil, Comolli ve onun yaptığı transferler ciddi şekilde tartışmaya açılacak.



8 TARAFTARLAR özel bir koreografiyle derbiye damga vurmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe sezonun en kritik maçlarından birine çıkarken, taraftarının gücünü iliklerine kadar hissedecek.



9 BAŞKAN Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile önceki gün bir araya gelerek maç öncesi tansiyonu indirdi. Hem Beşiktaş camiasına dostluk mesajı verildi hem de iki kulüp arasındaki gerilim sona ermiş oldu.



10 MAÇA düşen tek gölge ise yine karaborsa oldu. Kale arkası biletlerinin derbi saatine kadar 1000 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

1 ÜST üste yaşanan kayıplar sonrası Beşiktaş'ta en önemli konu moraldi.

Teknik heyet, hafta boyunca bire bir görüşmelerle motivasyonu yukarı çekmeye çalıştı.



2 SIYAH-BEYAZLILAR adına en sevindirici gelişme Victor Ruiz ve N'Koudou oldu. Çalışmalara başlayan iki oyuncunun dönüşüyle yedek kulübesi güçlendi.



3 ABDULLAH Avcı'nın özel olarak üzerinde durduğu isimler Caner Erkin ve Burak Yılmaz. Avcı, bu iki ismin tecrübelerine çok güveniyor.



4 LJAJIC'I adeta kampa alan siyah-beyazlı teknik ekip, derbide sorumluluğu üstlenmesini ve takımı yönlendirmesini istedi.



5 LENS, devre arası yaklaşırken kendine geldi.

Son maçlarda sonradan oyuna girip takıma büyük katkı veren Hollandalı, Diaby ile forma rekabetine girdi. Avcı da taktik idmanlarda Lens'i 11'de oynattı.



6 FENERBAHÇE'NIN savunmada zafiyet yaşadığını düşünen Abdullah Avcı, rakibin savunma arkasına atılan toplarda başarısız olduğunu belirledi.

Merkezde güçlü olan rakibi durdurmak adına Atiba ve Elneny'e de büyük iş düştüğü iletildi.



7 FENERBAHÇE'YE karşı Kadıköy'de galibiyet göremeyen Burak Yılmaz, derbiye bilendi. Kaptan, Kadıköy'de gol atıp zafer yaşamak istiyor.



8 EN çok üzerinde durulan konu ise Vedat oldu. Kosovalı yıldızın topla sık buluşmasının önüne geçmek için Vida'dan Muriqi'i takip etmesi istendi.



9 BAŞKAN Ahmet Nur Çebi, galibiyet istediklerini teknik heyete iletti ve 3 puana özel prim (Adam başı 40 bin TL) vereceklerini açıkladı.



10 BAŞAKŞEHIR'I çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe'yi iki kez Kadıköy'de yenmeyi başaran Abdullah Avcı, beraberliğe razı olmamalarını istediği oyuncularına, "Son düdüğe kadar mücadele edeceksiniz" talimatını verdi.



ZAFER PLANI HAZIR

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal derbi stratejisini belirledi. Tecrübeli hoca, Kruse'yi 11'de kullanmaya karar verdi. Yanal, Alman yıldızdan savunmaya daha fazla yardım etmesini istedi. Fenerbahçe'de bu akşam kaleyi Altay Bayındır koruyacak. Savunma dörtlüsünde İsla, Zanka Serdar ve Dirar olacak. Orta alanda Ozan, Emre, Gustavo, sağda Kruse solda Tolga en önde ise Vedat Muriqi yer alacak.



GÖZÜMDE CANLANIR KOSKOCA MAZİ!

FENERBAHÇE Kulübü derbiyi dün sosyal medyada başlattı. 14 yıldır Ülker Stadı'nda kazanamayan Beşiktaş'a özel 60 saniyelik bir klip hazırlayan sarı-lacivertliler, 'Burası Kadıköy' etiketiyle ezeli rakibine attığı golleri, "Gözümüzde canlanır koskoca mazi' mesajıyla paylaştı.



KANATLARDAN VURACAK

Beşıktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, derbide Fenerbahçe'yi eski yıldızları Burak Yılmaz ve Jeremain Lens ile ablukaya almayı hedefliyor. Sağ kanatta Jeremain Lens, sol kanatta ise Caner Erkin ile rakip ceza sahasına hızlı bindirmeler yapmayı düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Burak Yılmaz'ın da bitirici vuruşlarına güveniyor. Avcı, sakatlıktan kurtulan Kevin N'Koudou'yu ise fiziksel durumuna göre karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürecek.



TARAFTAR SİYAHA BÜRÜNÜYOR

Beşıktaş taraftarı bugün saat 14.00'te Vodafone Park'ın önünde toplanarak Kadıköy'e hareket edecek. Siyahbeyazlı taraftarlar bugünkü mücadelede sadece siyah renk giyerek bütünlük tablosu ortaya çıkartmayı hedefliyorlar. Derbide 2 bin Beşiktaş taraftarı takımlarına destek vermek adına Ülker Stadı tribünlerinde yerini alacak.