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Süper Lig'in 16. hafta maçında , Medipol 'i konuk ediyor... Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir ile kümede kalmak isteyen Kayserispor arasındaki 3 puan savaşından kim galip ayrılacak? Takımların ilk 11'leri belli oldu... Kayserispor - Başakşehir maçını Bein Sports 2'den canlı izleyebilir, Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 16:34
Kayserispor - Başakşehir CANLI

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor... Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.30'da başlayan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Bayram Başkan... Karşılaşmanın VAR'ı Ümit Öztürk, AVAR'ı ise Sarper Barış Saka... Kayserispor - Başakşehir maçını Bein Sports 2'den canlı izleyebilir, Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!


Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçta çift forvetle mücadele edecek. Buruk, ilk 11'de Crivelli'nin yanında Demba Ba'ya da forma verdi.

Takımların kadroları şöyle:

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Miguel Lope, Aymen Abdennour, Mert Kula, Yasir Subaşı, Brice Dja Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Emre Demir, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Artem Kravets
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Osman Can Çötür, Aksel Akta, Ercan Çifci, Furkan Polat, Ömer Uzun, Ümran Zambak

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Carlos Ponck, Gael Clichy, Edin Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Eljero Elia, Demba Ba, Enzo Crivelli
Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Miguel Vieira, Mehmet Topal, Kerim Frei, Azubuike Okechukwu, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Robinho

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Kayserispor - Başakşehir CANLI
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