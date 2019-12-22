Müthiş düello Gaziantep’in

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'deki gol yağmurunda Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 devirdi.21'de Kenan Özer ve 33'te Djilobodji kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 10'da Veysel, 57'de Quaresma ve 80'de Thiam'dan geldi. Kasımpaşa'da 75. dakikadahakem Abdülkadir Bitigen, Günay'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle atışı tekrarlattırdı. Kasımpaşalı kaleci, Portekizli'ye bir kez daha gol izni vermedi. Maç da Gaziantep'in üstünlüğü ile bitti.