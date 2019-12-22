Müthiş düello Gaziantep’in

Süper Lig'deki gol yağmurunda Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-3 devirdi. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 5 ve 44. dakikada (penaltı) Kayode,
21'de Kenan Özer ve 33'te Djilobodji kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 10'da Veysel, 57'de Quaresma ve 80'de Thiam'dan geldi. Kasımpaşa'da 75. dakikada Quaresma'nın penaltısını Günay Güvenç kurtardı ancak
hakem Abdülkadir Bitigen, Günay'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle atışı tekrarlattırdı. Kasımpaşalı kaleci, Portekizli'ye bir kez daha gol izni vermedi. Maç da Gaziantep'in üstünlüğü ile bitti.