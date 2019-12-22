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0-0 (Maç sonucu)

, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 18. haftasında evinde ile 0-0 berabere kaldı. Üst üste 3. beraberliğini alan eflatun beyazlılar bu sonuçla puanını 37'ye yükseltirken Athletic Bilbao'nun puanı ise 28'e çıktı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.12.2019 01:16
Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao (Maç sonucu)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın baştan sonuna kadar sahada rakibine üstünlük kuran Real Madrid, yakaladığı çok sayıda gol pozisyonunu değerlendiremedi. Eflatun beyazlıların üç şutunda top direkten döndü.

Kontrataklarla tehlikeli olan Athletic Bilbao ise son vuruşlarda kaleci Thibaut Courtois'yı geçemedi.

Bu sonuçla puanını 37'ye çıkartan Real Madrid, şampiyonluk yarışında lider Barcelona'nın iki puan gerisinde kaldı.

Athletic Bilbao ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

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Real Madrid 0-0 Athletic Bilbao (Maç sonucu)
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