Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Rıze nefes aldı

Rıze nefes aldı

Mavi-yeşilli ekip, 5 maçlık deplasman galibiyeti hasretine karşısında son verdi. Goller Oğulcan ve Umar’dan geldi

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Rıze nefes aldı
Çaykur Rizespor, kötü gidişini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında noktaladı. Karadeniz ekibi, rakibini 2-0 yenerek hem üst üste kaybettiği iki maçın ardından 3 puan kazandı hem de 5 maç aradan sonra deplasmanda güldü. 5. dakikada Dario Melnjak'ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1. 23. dakikada Melnjak, Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt kararı verdi. 71. dakikada Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontratağa çıkan Çaykur Rizespor'da Oğulcan'ın şık pası ile ceza sahası içinde buluşan Umar, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 0-2.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıze nefes aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN