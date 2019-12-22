Rıze nefes aldı

Çaykur Rizespor, kötü gidişini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında noktaladı. Karadeniz ekibi, rakibini 2-0 yenerek hem üst üste kaybettiği iki maçın ardından 3 puan kazandı hem de 5 maç aradan sonra deplasmanda güldü.
5. dakikada Dario Melnjak'ın ortasında kaleci Farnolle'den seken topu önünde bulan Oğulcan, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1. 23. dakikada Melnjak, Farnolle'den dönen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Ali Palabıyık, ofsayt kararı verdi.
71. dakikada Gökhan Töre'nin orta sahada kaptırdığı top ile kontratağa çıkan Çaykur Rizespor'da Oğulcan'ın şık pası ile ceza sahası içinde buluşan Umar, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 0-2.