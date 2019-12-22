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'a maçı öncesi Hosseini şoku!

Süper Lig'in 16. haftasında yarın 'a konuk olacak 'da şoku yaşanıyor... Son dakika haberine göre; Trabzonspor'da bel ağrısı şikayeti bulunan İranlı stoper Majid Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.12.2019 15:14
Trabzonspor'a Konyaspor maçı öncesi Hosseini şoku!

Trabzonspor'da bel ağrısı şikayeti bulunan Majid Hosseini, Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Trabzonspor'dan Majid Hosseini'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulüp Doktoru M. Hakan Ayaz, Hosseini'nin Konyaspor maçı kamp kadrosunda yer almayacağını belirterek, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikayeti bulunan oyuncumuz Majid Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuzun tam olarak hazır olmaması nedeniyle Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.

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Trabzonspor'a Konyaspor maçı öncesi Hosseini şoku!
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