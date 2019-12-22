İstanbul'da bir TS Club Mağazası'nın açılışına katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin kulüplerin takım harcama limitini önce yüzde 30'dan 40 çıkarıp sonra iptal etmesiyle ilgili, "Yanlıştan dönüldü, iyi oldu"
yorumunu yaptı. Ağaoğlu, "Orada uzun zamandır verdiğimiz bir mücadele var. Konuyu TFF Tahkim Kurulu'na taşıyan tek kulüp Trabzonspor. Kesinlikle ve kesinlikle adil olmayan, hukuka uygun olmayan bir karardı. Bu bütün kulüpler için iyi bir hamle oldu"
şeklinde konuştu.
"SATIŞTA %350 ARTIŞ SAĞLADIK"
AĞAOĞLU, "Ülke genelinde TS Club mağazalarımızın sayısını arttırma gibi eylemin içine girdik. Ürün satışları Türkiye'de kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından birisi. Geldiğimizden bugüne kadar ürün gelirlerinde yaklaşık yüzde 350 gibi bir artış sağladık"
dedi.