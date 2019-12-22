Yanlıştan dönüldü

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İstanbul'da bir TS Club Mağazası'nın açılışına katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF'nin kulüplerin takım harcama limitini önce yüzde 30'dan 40 çıkarıp sonra iptal etmesiyle ilgili,yorumunu yaptı. Ağaoğlu,şeklinde konuştu.AĞAOĞLU, "Ülke genelinde TS Club mağazalarımızın sayısını arttırma gibi eylemin içine girdik. Ürün satışları Türkiye'de kulüplerin en önemli gelir kaynaklarından birisi.dedi.