Yıkılmışım ben

DONK

BUGÜN NELER OLDU

10 kişi kalmış Ankaragücü'ne 2-0'dan puan veren Galatasaray'ın orta göbekte Selçuk-Belhanda ikilisi ile çıktığı Göztepe deplasmanında da yenilmesi kaçınılmazdı. Hatayspor'da takdir edilesi işler yapan genç teknik adam İlhan Palut, yeni takımı Göztepe'yi de olumlu anlamda değiştirdi. İzmir ekibi, seyir zevki yüksek maçlar izletiyor. Maçın başında Mariano 'nasıl ofsayt bozulur' dersi verdi. kornerde Galatasaray savunmasından seken topu Jerome tamamladı. Göztepe'nin sağ beki Gassama, geçen sezon olduğu gibi kendi kalesine garip bir gol atınca mücadelede skor eşitlendi. Belhanda ile başlayan, Babel ile devam eden atağı Feghouli soluyla bitiremedi ve Galatasaray öne geçemedi. İkinci yarı rüzgarı arkasına alan Göztepe, 6 saniyede kontrataktan golü buldu. Belhanda'nın faul yapmadığı ve kovalamayı bıraktığı Halil, Serdar Gürler'in savunma arkasına attığı topu tek dokunuşla ağlara yolladı. 2-1 yenilen Aslan lige havlu atma noktasına geldiGalatasaray bu sezon dış sahada hüsran yaşadı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda oynadığı 8 maçın sadece ikisini (Kayseri/G.Antep) kazandı.Malatya, G.Birliği ve Trabzon'dan 1 puan çıkardı. Deplasmanlarda tam 15 puan bıraktı.27. dakikada köşe vuruşunda Beto'nun yumrukladığı top Selçuk'ta kaldı. Selçuk'un pasında Babel kafa vuruşunu yaptı, top Gassama'ya çarpıp ağlara gitti. Gassama'nın futbol ve Süper Lig kariyerinde kendi kalesine attığı iki gol de G.Saray maçlarında geldi. Senegalli defans oyuncusu, 2016 yılının 16. haftasında da Alanya formasıyla kendi filelerini havalandırmıştı.Göztepe teknik patronu İlhan Palut, Galatasaray'a karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.Palut, dünkü galibiyet sonrasıekranlarında şu değerlendirmeyi yaptı:Galatasaray'ın iki futbolcusu kaptan Selçuk İnan ile Donk dakikalar 50'yi gösterdiğinde gergin anlar yaşadı. Selçuk'un kaybettiği top sonrası Göztepe tehlikesi yaşanınca Donk kaptana bağırdı.SAHAYA ilk 11'de çıkan Ömer Bayram, iki maçta kaybedilen 5 puanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi: "Göztepe'nin baskılı başlayacağını biliyorduk ama ilk 10 dakika biz pozisyonları bulduk. Deplasmanda doğru oynadık, çok pozisyona girdik, atamadık. Futbolun kuralı, atamazsan atarlar."Göztepe bu sezon evinde ağırladığı 4 büyüklerden 3'üne de boyun eğmedi. Trabzonspor'u 1-0 , G.Saray'ı 2-1 yendi. F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldı. Sadece Beşiktaş'la deplasmanda karşılaştı ve sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Göz- Göz üst sıraları hedefleyen Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, Yeni Malatya'dan da 1-1'lik skorla 1 puan almayı başardı.Göztepe, Galatasaray'ı yendi ama lider Sivasspor'la oynayacağı maç öncesi 3 oyuncusunu kaybetti. Gassama, Jerome ve Titi sarı kart cezalısı oldu. 3 oyuncu Sivas'a karşı forma giyemeyecekler.