Abdullah Avcı: Memnun değilim

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bizden fazla mücadele ettiler" dedi. Avcı, söyle devam etti: "Savaşamadık, mücadele edemedik. Klasik bir derbi aslında. Derbilerde top oyunda çok fazla kalmıyor. Bu akşam (dün) da 46 dakika kalmış. İlk penaltı pozisyonu, ardından ikinci gol, sonra devreye girerken bulduğumuz golle yeniden oyunu yakaladık. İkinci yarıda biraz daha topa sahip olup üçüncü bölgede oynamamız gerekiyordu. Fırsatlar da yakaladık. Ama doğru cevap veremedik. Bu tip maçlar bireysel hataları kaldırmıyor. Rakip bizden fazla mücadele etti. Aynı bizim Galatasaray maçında yaptığımız gibi. Bireysel performanslardan memnun değilim. Sayısal olarak fazlaydı. Bu tip maçlar bunu kaldırmıyor. Rakip daha fazla mücadele ederek, daha fazla isteyerek ve kilometre yaparak kazandı.''

'6-7 OYUNCUMUZ SEVİYENİN ALTINDA'

AVCI, Beşiktaşlı futbolculardan bazılarının derbi maç için yetersiz olduğunu söyledi: "Devre arası bireysel performansları değerlendireceğiz. 6-7 oyuncunun performansı derbi maçının seviyesinin altındaydı. Rakibin de çok mücadele ettiği yerde oyunu böyle dengede götüremezsin" ifadelerini kullandı.

YENILGILER GALIBIYETE EŞITLENDI

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 23 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi alan Abdullah Avcı, dün akşam aldığı yenilgiyle Beşiktaş'ta yenilgi sayısını galibiyet sayısına eşitledi. Avcı, siyah-beyazlılarla 23 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi gördü.

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F.Bahçe'de 9 futbolcu ilk kez Beşiktaş derbisi heyecanı yaşadı. Gustavo, Muriqi, Deniz, Altay, Kruse, Tolga ilk 11'de sahaya çıktı. Adil Rami, Mevlüt ve Zanka ise yedek soyundu.

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F.Bahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'a karşı 12 maçlık galibiyet hasreti bitti.