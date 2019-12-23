Adnan Dalgakıran: Bu bir fiyasko

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eşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, maç sonrası hakemlere isyan etti. Dalgakıran şöyle konuştu: "Yeni bir yönetimiz, kulüplerin adalet duygularının tatmin edilmesi için biz herkes için adalet istedik. Başkanımız bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacak. Bizim iyi niyetimiz yanlış değerlendirildi. Geldiğimizden beri hakem hataları var.
Biz hakem hatasıyla ilk karşılaştığımızda hata dedik, ikinci sefer hakem kötü dedik. Hakem fiyaskoları artık sadece hata ve kötü hakem olarak değerlendirme noktasından çıktı. 3 tane penaltı pozisyonu var. Son derece net! VAR diye bir şey konuldu. Hakemlerin kolaylıkla pozisyonlara bakıp takımların hakları yenmesin diye konuldu.
Fenerbahçe için haklı olarak bakıldı ve penaltı verildi. Bizim için ise VAR'a gidilmedi.
Biz bu akşam kötü oynadık ancak bunun faturasını hakem kesemez."