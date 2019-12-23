Adnan Dalgakıran: Bu bir fiyasko

BUGÜN NELER OLDU

eşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, maç sonrası hakemlere isyan etti. Dalgakıran şöyle konuştu: "Yeni bir yönetimiz, kulüplerin adalet duygularının tatmin edilmesi için biz herkes için adalet istedik. Başkanımız bu konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacak.Biz hakem hatasıyla ilk karşılaştığımızda hata dedik, ikinci sefer hakem kötü dedik. Hakem fiyaskoları artık sadece hata ve kötü hakem olarak değerlendirme noktasından çıktı.Fenerbahçe için haklı olarak bakıldı ve penaltı verildi.Biz bu akşam kötü oynadık ancak bunun faturasını hakem kesemez."