Başakşehir 4 golle coştu

MEDIPOL Başakşehir, ligin dibinde zor günler geçiren İstikbal Mobilya Kayserispor'u deplasmanda 4-1 mağlup ederek ligde 2 maç sonra kazandı. Mücadeleye hızlı başlayan turuncu-lacivertliler, 5. dakikada Miguel Lopes ve 10'da Mert Kula'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-0'ı buldu. 38'de Kravets farkı bire indirdi. Ancak Başakşehir ikinci devrenin başında Demba Ba ile golü bularak skoru 3-1'e getirdi. Maçın son dakikasında sahne alan Aleksic ise attığı golle sonucu ilan etti: 4-1.

İyi bir galibiyet oldu...

BAŞAKŞEHIR Teknik Direktör Okan Buruk, iyi oynayıp kazandıklarını söyledi. Buruk, "Rakiplerin kaybettiği bir haftada kazanmayı düşünüyorduk. Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Hem oyuncularımı hem de Kayserispor'u kutluyorum" dedi.