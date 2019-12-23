Beşiktaş'ta hakem toplantısı

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, kaybedilen müsabakanın ardından Başkan Çebi'nin ofisinde olağanüstü toplantı yaptı. Hakem kararları üzerine tartışan idareciler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'le görüşmek ve şikâyetlerini iletmek için Riva'ya çıkarma yapma kararı aldı. Öte yandan Başkan Çebi'nin, bugün konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceği ifade edildi.



Alİ Koç, kendisine ayrılan koltuk Çebi'nin yanında olmasına rağmen karşılaşmayı başka yerden seyretti.

BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK!

BEŞİKTAŞ taraftarları verilmeyen penaltılara ve rakip lehine çalan düdüklere isyan ederken, Beşiktaş Kulübü de sosyal medya hesabından hakem hatalarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Siyah-beyazlıların itiraz ettiği ve verilmesi gerektiğini belirttiği 3 penaltı pozisyonunun görsellerini paylaşan Beşiktaş, "Bu düzen böyle sürmeyecek" notunu düştü.