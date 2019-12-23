Bülent Timurlenk Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yorumladı

1. Derbide 11 tercihleri nasıldı?

HIZLI adamları olmayan Yanal, set oyunu için orta sahayı kalabalık tutup, önde baskıyla tribünü arkasına alıp rakibini yıkmayı planladı. Avcı, Sivas'ın F.Bahçe'yi devirdiği oyun kendi marka oyunu olduğundan geçişlere güvendi. Geçen hafta maç çözemeyen Adem'i kulübeye çekmesi doğruydu. Derbide 11'leri doğru buldum ama futbol tiyatro değil. Repliklerinizi ezberleseniz bile nefesiniz ona yardım etmeli.

2. Fenerbahçe nasıl kazandı?

İLK dakikadan itibaren planları tuttu. Yüklendiler ve nefes aldırmadılar. Penaltı, bunaltan hücumların eseri. İkinci gol de ikinci top kazanmanın ürünü. Orta sahada Ozan ve Gustavo kusursuzdu. Tolga çok koştu. Deniz fark yaratabilirdi ama derbiyi yaşayan oyuncu değil. Vedat da işi bitiren adamdı. İlk yarıdaki oyuna poyraz fırtınası diyebiliriz, Beşiktaş'ın 46-58 arasında lodosundan da Vedat'ın golüyle çıktılar.

3. Beşiktaş nasıl kaybetti?

RAKİBİ karşılayıp hızlı hücuma çıkarken elinizde İrfan Can Kahveci ve Visca varsa başarılı olursunuz. Avcı'nın elinde geçen sezonki iki yıldızının yarısını verecek oyuncu yok. Ayakta zor duran Diaby ve Lens planı bozdu. Rebocho ucuz bir penaltı yaptırdı ve sonra dağıldı. Atiba'nın golüyle derbiye tutundular ama Kanadalı emektar ve Burak bu takımın en yaşlı ve en çok mücadele edip derbiyi yaşayan adamlarıysa kalan 9 oyuncu oturup aynaya bakmalı.