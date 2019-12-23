Daha hırslı bir terim izleyeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

G.Saray Teknik Direktörünün Göztepe maçından sonra "Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Kendimi de dahil ediyorum" sözünü yorumlar mısınız?Terim'i uzun yıllardır tanırım. Galatasaray'a zarar verecek en ufak harekette bulunmaz. Ligdeki başarısız ortamdan büyük üzüntü duyduğunu biliyorum.Fatih hocanın sözlerinden sadece "Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz" söylemini alıp istifa edecek tahmininde bulunanları iyi niyetli kabul etmiyorum. G.Saray'ın son iki yılın şampiyonu olduğunu bilen rakipleri Terim'in bir an önce istifa etmesi için gündem yaratmaya çalışıyor.Ancak dile getirmek istediği şu sözleri hatırlatırım, bakın ne diyor: "Sabır sabır. Yeniden ayağa kalkmak için çok çalışmak ve birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor." Ligin ikinci yarısında daha hırslı bir Terim izleyeceğimize inanıyorum.