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Daha hırslı bir terim izleyeceğiz

Giriş Tarihi: 23.12.2019
Daha hırslı bir terim izleyeceğiz
BİR SORU - BİR CEVAP Levent TÜZEMEN

G.Saray Teknik Direktörünün Göztepe maçından sonra "Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz. Kendimi de dahil ediyorum" sözünü yorumlar mısınız?
FATIH Terim'i uzun yıllardır tanırım. Galatasaray'a zarar verecek en ufak harekette bulunmaz. Ligdeki başarısız ortamdan büyük üzüntü duyduğunu biliyorum. Hatta geceleri uyuyamadığını duyuyorum. Fatih hocanın sözlerinden sadece "Hepimiz bu bedeli ödeyeceğiz" söylemini alıp istifa edecek tahmininde bulunanları iyi niyetli kabul etmiyorum. G.Saray'ın son iki yılın şampiyonu olduğunu bilen rakipleri Terim'in bir an önce istifa etmesi için gündem yaratmaya çalışıyor. Eğer Terim, G.Saray'a yararlı olamayacağını düşünürse arkasına bakmadan ceketini alıp Florya'dan çıkar. Ancak dile getirmek istediği şu sözleri hatırlatırım, bakın ne diyor: "Sabır sabır. Yeniden ayağa kalkmak için çok çalışmak ve birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor." Ligin ikinci yarısında daha hırslı bir Terim izleyeceğimize inanıyorum.
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