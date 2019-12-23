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'a Mensah'tan şok yanıt!

Sezon başında kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ve Jean Michael Seri'de hayal kırıklığı yaşayan , ara transfer dönemi için önlibero arayışlarına başladı... Galatasaray Teknik Direktörü , Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu 'ı istiyordu ancak 25 yaşındaki futbolcudan gelen yanıtla hayal kırıklığına uğradı.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:30
Galatasaray'a Mensah'tan şok yanıt!

Fernando ve Ndiaye ile yolları ayırdıktan sonra sezon başında N'Zonzi – Seri ikilisine imza attıran fakat yıldız futbolculardan beklenen verimi alamayan Ocak ayında yeniden ön libero arayışlarına çıkacak.

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Galatasaray'a Mensah'tan şok yanıt!
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