Galatasaray'a Mensah'tan şok yanıt!

Sezon başında kadrosuna kattığı Steven Nzonzi ve Jean Michael Seri'de hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, ara transfer dönemi için önlibero arayışlarına başladı... Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'un Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı istiyordu ancak 25 yaşındaki futbolcudan gelen yanıtla hayal kırıklığına uğradı.
Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:27Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:30
Fernando ve Ndiaye ile yolları ayırdıktan sonra sezon başında N'Zonzi – Seri ikilisine imza attıran fakat yıldız futbolculardan beklenen verimi alamayan Galatasaray Ocak ayında yeniden ön libero arayışlarına çıkacak.