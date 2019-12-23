Giresunspor - Altınordu: 1-1 (Maç sonucu)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta maçında Giresunspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

2'nci dakikada Ufuk'un pasıyla sol çaprazda topla buluşan Anıl hızla ceza sahasına girip bekletmeden sert vurdu, kaleci Adriano direk dibinden topu kornere yolladı.

12'nci dakikada Bekir'in ters tarafa yolladığı pasta Ahmet İlhan gelişine vurdu. Top kaleci Erhan'da kaldı.

23'üncü dakikada Muhammed Mert sol kanattan ceza sahasına yönelmek üzereyken topu çekti ve kaleye sert bir şut denedi. Savunmada Ahmet Kesim'e çarpan top kornere gitti.

30'uncu dakikada Landel'in savunmanın arkasına yolladığı uzun topa Ahmet İlhan hareketlendi. Ahmet İlhan müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturamadı.

39'uncu dakikada Atakan'ın sağ kanattan penaltı noktasına gönderdiği topu Muhammet Mert çekti düzeltti ve penaltı noktasında, uygun durumda topu auta yolladı.

45+1'inci dakikada Atakan sağ kanattan etkili geldi ve Ahmet Kesim'in müdahalesiyle yerde kalınca Okan'ın topu aldığını gören hakem Mert Güzenge pozisyonu devam ettirdi. Okan Derici ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu ancak top az farkla yandan auta gitti.

47'nci dakikada Uğur Akdemir'in sağ kanattan ön direğe ortaladığı topa Raul Rusescu ayak içiyle plase denedi. Top yan direkten geri geldi.

53'üncü dakikada Okan Derici'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Rusescu, sol kanattan ceza sahasına girip sert vurdu, kaleci Erhan topu kornere çeldi.

61'inci dakikada Yasin'in yükseklik kazandırdığı topa Numan yükseldi ancak top geriye düştü. Giresunspor savunmasında Ahmet Kesim'in hatası kaleci Adriano'yu da yanılttı ve Anıl'a boş kaleye dokunmak kaldı: 0-1.

65'inci dakikada Mehmet Güven'in savunmanın arkasına sarkıttığı topla buluşan Raul Rusescu hızla ceza sahasına girip sert vurdu ve beraberliği getirdi: 1-1.

88'inci dakikada Rusescu'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Erhan kornere gönderdi, kornerden sonuç gelmedi.

Maçta başka gol olmadı ve Giresunspor ile Altınordu sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Erkan Akbulut (xx), Kemal Elmas (xx)

GİRESUNSPOR: Adriano (xx) - Uğur Akdemir (xxx), Ahmet Kesim (xx), Numan (xx), Muhammed Bayır (xx), Bekir (x) (Dk. 46 Mehmet Güven x) (Dk. 86 Özgür Can), Renan Foguinho (xx), Michel Landel (xx), Ahmet İlhan (xxx), Cristian Tanase (xx) (Dk. 79 Limbombe x), Raul Rusescu (xxx)

ALTINORDU: Erhan (xx) - Kerim (xx), Sinan (xx), Ravil Tagir (xx), Ufuk (xxx), Okan (x) (Dk. 68 Berkay x), Oğulcan (xx), Muhammed Mert (xx), Hüseyin (xx), Anıl (xx) (Dk. 82 Onur Taha), Yasin (x) (Dk. 86 Yusuf Yalçın)

GOLLER: Dk. 65 Raul Rusescu (Giresunspor) - Dk. 61 Anıl (Altınordu)

SARI KARTLAR: Uğur Akdemir (Giresunspor) - Oğulcan, Ufuk (Altınordu)