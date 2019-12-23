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ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü , Almanya Amatör Futbol Ligi (Bezirksliga) takımlarından 'a bir video mesaj göndererek, şampiyonluk yolunda başarılar diledi. Türkspor Dortmund ligde oynadığı 17 maçta 42 puan topladı ve sıralamanın en üst basamağında yer alıyor.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 24.12.2019 00:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 00:47
Jürgen Klopp'ten Kevin Grosskreutz ve Türkspor Dortmund mesajı

Jürgen Klopp gönderdiği mesajda, Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz'un teknik direktörlüğünü üstlendiği Türkspor Dortmund'un, başarılı bir sezon geçirdiği ligde şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu belirtti.

Mesajına, "Liverpool'dan Dortmund'a merhaba" diyerek başlayan Klopp, bir dönem Galatasaray'ın kadrosunda da yer alan ancak transfer tescili zamanında yapılamadığı için forma giyemeyen Grosskreutz'a övgüde bulunarak, "Kevin benim çok amaçlı silahımdı ve her pozisyonda oynardı. Şampiyonluk yolunda kendisine ve Türkspor Dortmund'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkspor Dortmund, 17 maçta topladığı 42 puanla Bezirksliga'da lider durumda bulunuyor.

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Jürgen Klopp'ten Kevin Grosskreutz ve Türkspor Dortmund mesajı
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