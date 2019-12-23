Koç isyan etti

BUGÜN NELER OLDU

"Obradovic için söyleniyor, Ersun Yanal için söyleniyor, hangi birine yetişelim"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçın ardından sert açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal ve takıma inandıklarını ifade eden Koç, "dedi. Koç kavga ettikleri iddia edilen Ersun Yanal ve Emre Belözoğlu için de "Emre ile Ersun Yanal'ın kavga ettiği iddiasını yeni duydum, istifa sözlerini de yeni duydum. Basın, Fenerbahçe'yi karıştırmak için çok uğraşıyor ama bunu başaramıyorlar. Futbol ve basketbol için ortaya atılan her iddiaya cevap veremeyiz. Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha acı komplo teorileri üretiliyor, hepsine yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı. Koç," dedi.TFF ve MHK ile yapılan toplantı hakkında da konuşan Ali Koç, "6 maç kazanmışız, altısının da hakemlerine ertesi hafta maç verilmiyor. Hakemler bundan bir mesaj alır mı, almaz mı? Gelelim Zorlu'daki toplantıya. Hakemlerle ilgili bazı rahatsızlıkları belirtmek için federasyonla iletişime geçtik. Riva'da olacaktı, zaman yoktu Zorlu'da oldu. Gizli saklı yok. Adam çıkıp 'Fenerbahçe, TFF ile görüştü, oran değişti' diyor. Buradan TFF'ye sesleniyorum varsa böyle bir şey çıkıp açıklasınlar" dedi. SABAH'ın duyurduğu buluşmada Nihat Özdemir, Ali Koç, Semih Özsoy ve Zekeriya Alp Zorlu'da Özdemir'in ofisinde 3 saat toplantı yapmıştı."F.Bahçe hocasız da olsa kazandı" diyerek dikkatleri üzerine çeken Ersun Yanal basın toplantısına Emre ile çıktı. Yanal çok sert konuştu:"HEPIMIZ yapmamız gerekeni yaptık. Fenerbahçe bugüne kadarki birçok maçta da bundan farklı oynamadı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yaptılar ve fedakarlıklarına da teşekkür ediyorum. Fenerbahçe için bazı çirkin saldırganlıklar var. Biz bu saldırılarla yıkılacak bir camia değiliz. Herkes haddini bilecek. Fenerbahçe dedikodularla, arkadan konuşmakla yıkılacak bir takım değil. Emre sakat. Bu problemle 1 haftadır uğraşıyoruz. En son denedi, baktı, olmadı. Sağ olsun bizi kırmadığı için, yola çıktığımız günden bu yana asla bizimle problemi olmadı. Büyük destek verdi. Karalamalara itibar etmeyin. Futbolumuzu kaostan kurtarın, futbolu kaosla beslemeyin. Empati yapın. Bunu yaptığınız zaman zaten problem kalmayacak. Bu markaya zarar vermeyin." Tecrübeli teknik adam, daha kapsamlı bir açıklamayı hafta içi düzenleyeceği basın toplantısında yapacağını dile getirdi.BAŞKAN Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal stattan ayrılırken otoparkta kendisiyle ayak üstü sohbet etti ve hocasını öperek uğurladı. KARARIEmre, "Ben fit olsam da hazır olsam da Ersun hocam beni oynatmayabilir. Ben F.Bahçe'ye hizmet için geldim. Bazen oynarım, bazen oynamam. Oynamadığım zaman üzülürüm ama bunu tepkiye dönüştürmem" dedi.