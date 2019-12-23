Mazi kalbimde yara

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İşte Comparisonator verilerine göre performans değerleri:GALATASARAY'IN sezon başında 4.5 milyon Euro'ya elden çıkardığı Fernando'nun seviyesine, yerine gelenler ulaşamadı. Kadro dışı bırakılan Nzonzi geçtiğimiz yıl Brezilyalı'nın sergilediği performansa göre gol, asist, şut, şut pası, dripling, atak aksiyonu, top kazanma, rakip sahada top kazanma, top kaybı, araya girme, başarılı defansif aksiyonu, kilit pas gibi çok sayıda değerde aynı başarıyı gösteremedi.gideni arattığı bir başka isim ise Falcao oldu. Tarihe geçen bir transfer gerçekleştiren Galatasaray'da Falcao ligde maç başına performans değerlerinde olay adam Diagne'nin gerisinde kaldı. 3.35 milyon Euro'ya Brugge'e kiralanan Diagne, Galatasaray kariyerinde gol, şut, kafa şutu, şut pası, dripling, başarılı dripling, atak aksiyonu, top kazanma, kilit pas, orta gibi değerlerde Kolombiyalı'ya üstünlük sağladı.GALATASARAY'DA kulübeden gelerek skora önemli katkı yapan ve sonrasında Genoa'nın yolunu tutan Sinan Gümüş de mevkidaşlarından olan Adem Büyük'e fark attı. Geçtiğimiz sezon verilerine göre Sinan Gümüş maç başına gol, asist, şut, şut pası, dripling, atak aksiyonu, top kazanma, top kaydı, pas, başarılı pas, kilit pas, orta, isabetli orta karnelerinde Adem Büyük'ün sezon karnesini geçti.ile anlaşan Ndiaye de yerine transfer edilen Seri'ye üstünlük sağladı. İki oyuncunun karneleri karşılaştırıldığında Ndiaye gol, asist, şut, şut pası, dripling, başarılı dripling, atak aksiyonu, top kazanma, rakip sahada top kazanma, defansif aksiyon, kendi sahasında top kaybı, araya girme, pas, başar-ı lı pas, üçüncü bölgede pas, orta ve neredeyse tüm ikili mücadelelerde Seri'yi geride bıraktı.SAHA içinde skor yükünü çekme açısından Ryan Babel de Henry Onyekuru'yu aratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon maç başına 0.45 gol ortalaması olan Onyekuru neredeyse her iki maçta bir skora etki ederken, bu değer Babel'de 0.31'de kaldı. Babel oyun içi hamlelerinin bir bölümünde Onyekuru'ya üstünlük sağlarken gole ulaşmakta güçlük çektiLISANSI çıkarılmadığı için kadroda yer almayan Linnes de arananlandan oldu. Mariano, gol, asist, şut, driping, başarılı dripling, şuta yol açan top kazanmalar, top kaybı gibi değerlerle Norveçli'yi arattı.Avrupa ve ligde büyük hüsran yaşayan Galatasaray'da kötü sonuçların faturası da ağır oldu. Sarı-kırmızılılar sahada kazanabileceği puan primlerinin 115 milyon TL'sini elinin tersiyle itti. Ligde kayıp 21 milyon TL'den olurken esas zarar Şampiyonlar Ligi'nde yaşandı. Altı maçta topladığı iki puan sonrası 14,4 milyon Euro'luk puan priminden mahrum kalan Galatasaray toplamda alabileceği 155 milyon TL'nin yüzde 75'ini kazanmayı başaramadı. Galatasaray'da saha içi puan kayıpları milyonlarca liraya mal olurken, sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ligde de performanslarıyla alt sıralarda yer aldı.