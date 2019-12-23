Son dakika! Ahmet Nur Çebi: Çıkın özür dileyin

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçtaki hakem kararlarıyla ilgili Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Çebi'nin açıklamaları şöyle:

"Asla ayrıcalık istemedik, ilk günden itibaren sadece adalet istedik. Haftalardır süren skandal kararlar dün gece itibariyle rezalet dönüştü. Bu düzenin böyle sürmesini istemeyenler safları sıklaştırıp yanımızda olsun. Futbolu yönetenler adil olmak zorundadır. Dün akşamı hiçbir Beşiktaşlı asla unutmayacak. Dün maç sırasında küfür yedik. Ali Koç maçtan sonra gelip özür diledi. Dünkü maçın hakemi ve TFF kurulları dün geceden memnunlar mı? Bütün ülke rezaleti izledi. En azından çıkın özür dileyin.

Adaletsizlikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz sadece kendimiz için deği, Türk futbolu için adaletin peşindeyiz. VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Teknik kadronun VAR talebinde bulunabilmesi lazım.

Biz de başkaları gibi elimizde görüntüler var mı diyelim. VAR kayıtları açıklansın, neyi gizliyorsunuz? Çürük elmaları temizleyin.

UEFA'da deneyimli bir hakem hocasıyla çalışmak istiyoruz. Bize eğitim verecek, rapor hazırlayacak ve bu raporu hem TFF hem de UEFA ile paylaşacağız.

Futbolda adalet isteyenleri desteğe davet ediyorum. Bu düzen böyle sürmeyecek!

Sayın Ali Koç da hakem hatalarından rahatsızsa, bizim vereceğimiz mücadeleye ortak olmalarını öneriyorum. Eğer Ali Koç, TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile yaptığı görüşmede adalet istemişse sorun yok.

Zekeriya Alp'in istifasını talep etmiyorum. Bu aralarında olan bir konu. Zekeriya Alp Beşiktaş'ın bir kıymetidir. Bence herkes kendine çıkan payı almalı. En üstten en alta kadar. Hakemden VAR'da görev yapan hakemlere kadar böyle.

Ali Bey, hakemin performansını beğendiyse yanlış olmuş. Bir gecede mi her şey düzeldi? Ali Bey biraz daha dikkatli izleyebilir. Maçın heyecanıyla söylemiş olabilir. Daha sonra maçı izlediğinde yapılan haksızlığı görüp, anlayabilir."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın toplantısı düzenledi