Trabzonspor kenetlendi

HOSSEİNİ

BUGÜN NELER OLDU

Ligde geçen hafta Denizlispor karşısında sahasında beklenmedik bir yenilgi alan Trabzonspor'da bozulan moraller kupadaki farklı Altay galibiyetinin ardından dün de lider Sivasspor'un Gençlerbirliği ile deplasmanda berabere kalmasıyla yerine geldi. Özellikle dünkü sonuçtan sonra bordomavililer için bugünkü İttifak Holding Konyaspor maçının önemi daha da arttı.üç puanı alarak, hem Sivasspor ile arasındaki puan farkını kapatmayı hem de üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor.TRABZONSPOR'DA sakatlığı sebebiyle son 2 maçı kaçıran İranlı stoper Hosseini, Konyaspor deplasmanının kadrosuna da alınmadı. Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, "Bel kaslarında spazma bağlı bel ağrısı şikâyeti bulunan Hosseini'nin tedavisi ve fizyoterapist nezaretinde saha çalışmaları sürmektedir. Oyuncumuz Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmemiştir" dedi.TRABZONSPOR, Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesine '25 maç oynarsa ekstra 1 milyon Euro daha ödenir' maddesi ekletmişti. İlk satıştan 16.5 milyon Euro alan bordomavililer oyuncunun daha devre arası olmadan 25 maça çıkması nedeniyle kasasına ekstra 1 milyon Euro daha koydu. Bu gelişme yönetimi oldukça sevindirdi.