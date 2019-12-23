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'dan mesajı

Kulübü, sezon başında Fransa'nın Lille takımına transfer olan için sakatlığı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı yayımladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 23.12.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 15:10
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı mesajı

Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Şu an uzun bir yolun en başındayım. Bu yol zorlu bir yol, demiştin iki sene önce kulüp dergimize verdiğin röportajda. Ve eklemiştin, 'Çalışmayı çok seven bir yapım var ve artan bir tempoyla çalışmaya devam ediyorum.' Futbol yolculuğu uzun, yorucu ve dikenli. Ama sende bu çalışma azmi ve mücadele ruhu olduğu müddetçe her zorluğun üstesinden geleceğine bizler eminiz! Acil şifalar diliyoruz, dualarımız seninle."

Lille'nin geçen hafta sonunda Monaco ile oynadığı karşılaşmanın son bölümlerinde çapraz bağları kopan milli futbolcunun, Berlin'de Trabzonspor Kulübü eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilmesinin planlandığı öğrenildi.

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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı mesajı
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