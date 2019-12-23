Erol Bulut: Futbolcularım sahada maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 5-1 kazandıkları Yukatel Denizlispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında 2 maç sonra kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bugün güzel bir maçla güzel bir 3 puan aldık. Bu 3 puan bizi çok mutlu etti. Üst sıralardan kopmak istemiyorduk. Muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı. Futbolcularıma da aynısını söyledim. Futbolcularım sahada maçın başından sonuna kadar iyi konsantre oldular. Onları tebrik ediyorum. 5 gol atarak güzel bir skorla buradan ayrılıyoruz" dedi.

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