Alanya Horozlar’a patladı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de gecenin diğer maçında Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Son 7 maçında 1 galibiyet alabilenWelinton önce 35, sonra 42'de bulduğu gollerle turuncu-yeşillileri 2-0 öne geçirdi. 43'te Baiano farkı 3'e, 78'de Cisse ise 4'e çıkardı.Bu farklı sonuçla Aytemiz Alanyaspor, dört maçtır kaybetmeyenTFF 1. Lig'in 16. haftasının kapanış maçında dün Giresunspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. 30. dakikada Giresunspor Ahmet İlhan'la müsait bir pozisyondan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlanırken 61'de Anıl Koç, Altınordu'yu öne geçirdi. 65. dakikada sahneye çıkan Rusescu, Giresunspor'a bir puanı getiren golü kaydetti: 1-1.