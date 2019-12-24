Alanya Horozlar’a patladı

Süper Lig'de gecenin diğer maçında Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Son 7 maçında 1 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi, rakibini 5-1 mağlup ederek moral buldu.
Welinton önce 35, sonra 42'de bulduğu gollerle turuncu-yeşillileri 2-0 öne geçirdi. 43'te Baiano farkı 3'e, 78'de Cisse ise 4'e çıkardı. 83'te Estupinan Denizli'nin tek golünü kaydetse de Onur Bulut skoru belirledi: 5-1.
Bu farklı sonuçla Aytemiz Alanyaspor, dört maçtır kaybetmeyen Yukatel Denizlispor'un serisini bozarken, puanını da 26'ya yükseltmeyi başardı.
Giresun ile Altınordu puanları paylaştı: 1-1
TFF 1. Lig'in 16. haftasının kapanış maçında dün Giresunspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı. 30. dakikada Giresunspor Ahmet İlhan'la müsait bir pozisyondan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlanırken 61'de Anıl Koç, Altınordu'yu öne geçirdi. 65. dakikada sahneye çıkan Rusescu, Giresunspor'a bir puanı getiren golü kaydetti: 1-1.